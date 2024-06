Smutný privatizační příběh ocelového srdce republiky v podání soudružky Kateřiny Konečné!

Stačilo! Pětidemoliční vláda posílá zbraně na Ukrajinu, místo toho, aby zachránila ostravskou ocelárnu, kterou její současný vlastník koupil za Babišovy vlády, jež vládla s podporou našich komunistů....

Soudružka Konečná zaťala svoji, jindy tak příjemně ženskou, pěst a zvolala: „Už se zase chystají nějaké privatizace. Ale já říkám stačilo!“

„Jasně, že stačilo!“ přikývl jsem a taky jsem zaťal svoji pěst: „Už toho stačilo! Jako by nestačil smutný příběh Nové huti Klementa Gottwalda, další z řady smutných příběhů, kam fungující podniky přivedla privatizace, ten Klausův výmysl.

Tenhle je o někdejší průmyslové pýše Čechů, Moravanů a Slezanů. Nová huť toho času Liberty Ostrava padá za oběť zaklínadla divokých devadesátých let, které kouzlo vidělo v tom, že všechno musí být soukromé, aby to fungovalo.

Novou huť sice prodal stát až v roce 2003 a prodala ji socialistická vláda Vladimíra Špidly, ale jinak to všechno sedí!

Všechno nemusí být soukromé, aby to fungovalo, hutě mohou být a musí být jen státní, aby fungovaly:

Každá privatizace totiž až příliš často přináší spoustu malých osobních tragédií!

Vzpomeňme si na to, až Šichtařová zase bude mluvit o prospěchu privatizací!“

To jsem zvolal a moje burcující, revoluční slova vyburcovala soudružku Konečnou k tomu, že zaťala pěst i své druhé ruky a vykřikla jako soudruh Lenin: „Gupta koupil Novou huť za Babišovy vlády. Ano, za vlády Babiše ji koupil, toho Babiše, se kterým my, komunisté, chceme jít do vlády, ano, za té Babišovy vlády, kterou jsme my, komunisté, podporovali!

Ale co udělala Fialova vláda?

Nic!

Místo, aby Novou huť znárodnila, a tak zachránila práci pro tisíce tátů, kteří chtějí chodit normálně do práce, to znamená, kteří chtějí chodit do práce do Nové huti a nikam, místo toho posílá zbraně na Ukrajinu!

Majitelé Nové huti jsou sice Indové, a ne Američani, ale i tak to jsou kapitalisti, i když Indie patří, stejně jako Rusko, do BRICS, kterému jinak, my komunisté, fandíme!

A proto říkám stačilo!

Stačilo, Novou huť znárodníme, ať si ji koupí kdokoliv!

Znárodníme ji a zase bude na mzdy!“

A když komunista zatne svoje pěsti, znamená to, že to, co říká, říká docela vážně.

A já mohu dosvědčit, že to soudružka Konečná opravdu myslela vážně, zrovna tak planoucí oči jako ona měl i Klement Gottwald únoru 1948, když se právě vrátil z Hradu…