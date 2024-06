No, řeknu vám upřímně, přečíst ty skoro tři tisíce blábolů, které jsem sesmolil a zveřejnil na blogu, a ani jeden nevynechat, to už je opravdu čtenářská liga mistrů, že, pane Nedvěde, řekněte nám sám, jak jste to vůbec dokázal!

Od samého rána se korálkové dveře v naší čajovně netrhnou. Přicházíme, my všichni Trčálci, že všech možných stran a zorných úhlů, abychom patřičně, tedy především důstojně, oslavili náš bez jednoho třítisící společný článek na blogu iDNES. A vlastně nejen náš, ale i všech těch autorů, jejichž články jsme vykradli, dá se říct, že doslova vybílili.

„Jsme to ale kabrňáci, takhle pěkné lhát a krást!“ plácáme se po zádech, jako správní narcisové bez sebemenší známky jakékoliv sebereflexe.

No, ale trochu té sebereflexe by to přece jen chtělo, ať nejsme zase úplná hovada.

Dumáme, dumáme, jak to navléct, abychom nebyli úplná hovada, ale zase to nijak nemuseli přehánět s jakoukoliv sebereflexí.

A nenapadne nás nic blbějšího, než vyhlásit čtenářskou soutěž.

Hned poprosíme chatbot, aby sesmolil nějaká pravidla, když už ho máme.

Neuplynou ani tři desetiny sekundy a chatbot, taky Trčálek, jako my všichni, už ze sebe sype: „Čtenářské soutěže se může zúčastnit každý, kdo najde aspoň jeden článek, ve kterém Trčálek adoruje a podporuje fialový hnus, tedy současnou vládu, jejíž kroky vyvolávají oprávněné obavy u každého poctivého člověka, dále aspoň jeden Trčálkův chciválkovský článek, ve kterém Trčálek vyzývá k dodávce zbraní na Ukrajinu, ke zničení Ruska a k totální likvidaci tzv. dezolátů, a nakonec aspoň jeden Trčálkův antisemitský článek.

Ti čtenáři, kteří najdou takovéto tři Trčálkovy články (což doloží citáty z těchto článků) budou zařazeni do slosování o hodnotnou cenu.

Touto cenou bude 667 gramů sypaného listového čaje, z něhož lze připravit až jeden litr kvalitního magoráku.

Správné odpovědi zasílejte do diskuze pod Trčálkovým bez jednoho třítisícím článkem a to do půlnoci dne bezprostředně následujícím po dni, ve kterém byl tento článek zveřejněn. Odpovědi doručené po uplynutí této lhůty nebudou do slosování zařazeny.

Soutěž se mohou osobně zúčastnit i ti, kteří čtou Trčálkovy články jen velmi sporadicky.“

No jo, umělá inteligence je umělá inteligence, to se hned pozná.

Jak to pěkně vykoumala, aby čtenářská soutěž byla co nejjednodušší, aby nedala žádnou práci, a tak se jí mohlo zúčastnit co nejvíc soutěžících (třeba i naprostých primitivů), hnaných jako stádo mučivou nadějí na výhru hodnotné ceny, a to včetně i velmi sporadických čtenářů, protože není, i pro totálního blba, nic jednoduššího než takové články najít.

No, ale to nám připadá trochu nespravedlivé!

Jak k tomu přijdou ti fajnšmekři, kteří čtou Trčálka opravdu poctivě, neflákají to, dovedou se do toho ponořit až po krk, i přes naprostou mělkost Trčálkových článků?

A tak i pro ně jsme přichystali soutěž o neméně hodnotnou cenu.

Každý, kdo najde aspoň jeden vtipný Trčálkův článek (pozor vtipný, nerovná se směšný, tedy článek, ve kterém se Trčálek zase, už po milionté zesměšnil), nebo kdo najde aspoň jeden Trčálkův článek, ve kterém Trčálek nelže, dostane dárkový poukaz na jeden a půl hodinovou lekci plavání s Trčálkem zaměřenou na zdokonalení plaveckého stylu znak.

Ale nemáme strach, že by někdo takové články našel a my jsme mu museli kdesi na Sardinii ukazovat, jak se správně plave znak, řvát na něho, ať ty svoje ruky pořádně natáhne a nevláčí zadek furt kdesi po dně…