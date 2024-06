Při pohledu na výsledky volebního průzkumu se spěchu s korenspondeční volbou ani nedivím

Je to podvod! Totální podvod! Nová totalita! Konec demokracie! Doufám, že Babiš, Okamura, Konečná a Šlachta tento podvod po volbách zruší!

Celá pětidemolice zářila radostí.

„Tak a máme to v kabeli! Schválili jsme si korespondenční volbu, zahráli jsme hezky malou domů! Na Slovensku mají taky korespondenční volbu a Fico ty volby vyhrál a přitom Slováci žijící v zahraničí mohou hlasovat pouze poštou, to stoprocentně znamená, že jim tam stojí někdo s pistolí u hlavy!

Díky korespondenční volbě vyhrál Fico, vyhrajeme i my, to už si utéct nenecháme!“ plácali se všichni ti vlastizrádci po zádech a už kuli pikle, „musíme za každým Čechem v zahraničí poslat aspoň dva naše gestapáky, kteří mu dají pistoli ke spánku a donutí ho hlasovat pro nás!

To by v tom byl čert, abychom neměli v zahraničí sto procent jako Národní fronta a nemohli devastovat Česko další čtyři roky a taky nás konečně zavléct do té jaderné třetí světové války, to především!“

A jak se tak ti fialová hnusové radovali, že nás zavlečou do třetí světové války, úplně zapomněli, že tím totálně zradili svůj jediný program, který mají, protože korespondenční volbu měla ve svém programovém prohlášení jako první Babišova vláda!

A tak nám zase Fiala a jeho pětidemolice lže.

Mají jenom Antibabiše a přitom pořád schvalují a prosazují Babišovy nápady!