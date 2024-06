Proč nám paní Lhotská fabuluje do očí?

Dnešní článek paní Lhotské je typickou ukázkou toho, čemu se říká fabulace. Ale proč by si paní Lhotská nezafabulovala, když fabulují, rozuměj, lžou i novináři z Babišova iDNES, copak je něco míň než nějaký novinář?

Paní Lhotská dnes, symbolicky na letní slunovrat, zveřejnila článek, který primárně psala pro deník To.

A protože tento článek pro deník To, mohla si vymýšlet, co srdce račí, protože deník To je komerční projekt novináře Stoniše a tak se v něm může vymýšlet, co hrdlo ráčí, protože se samozřejmě jen lže v mainstreamových médích.

A tak si paní Lhotská s chutí pustila do fabulace, aby na názorném příkladu ukázala, jak nám média (v tomto případě Babišovo iDNES) lžou přímo do našich očí..

Jako základ k této fabulaci k této události ji posloužil vlastní zážitek z mimořádné železniční události, která se přihodila v roce 2020 našeho letopočtu, přesněji na začátku jeho třetího měsíce, tedy ve chvíli, kdy se začala pod taktovkou Babišovy vlády rozjíždět kovidofašistická totalita.

Tehdy na trati mezi Brnem a Břeclaví strhla lokomotiva rychlíku trakční vedení. Paní Lhotská, podle vlastních slov účastník této mimořádné události, si pak večer přečetla zprávu o této události, a nestačila se divit, protože se v této zprávě psalo o evakuaci cestujících hasiči, přičemž paní Lhotská žádné hasiče neviděla.

Tato zpráva, zveřejněná na iDNES je pak, podle paní Lhotské důkazem, že redaktorka, který tento článek napsala, je lhářka a že si vymýšlí.

Historka je to sice pěkná, ale paní Lhotskou evidentně vymyšlená.

Žádný takový článek nikdy paní Lhotská nečetla, protože takový článek na iDNES nikdy nebyl zveřejněn, byl zveřejněn článek, v němž se jedinou větou jeho autorka zmiňuje o tom, že cestující z vlaku vystoupili pod dohledem hasičů (a Hasičský záchranný sbor Správy železnic asistuje u všech mimořádných událostí).

Takže paní Lhotská křivě obviní redaktorku z toho, že nepravdivě informuje o mimořádné události, aby dokázala, že média nepravdivě informují o válce na Ukrajině!!!

Neříká se tomu chucpe?

Ale já ji za to neodsuzuji, ani trochu!

Činila tak přeci v dobré víře, že tím slouží správné věci, protože deník To samozřejmě píše vždy jen pravdu a jeho čtenáři si musí po přečtení článečku paní Lhotské sebevědomě odplivnout: „Vida, jak nám ti novináři a vláda pořád lžou! Ale na nás si nepřijdou“

Ano, novináři nám samozřejmě nepřetržitě lžou, vyjma novináře Stoniše, samozřejmě…

A když se lže pro dobrou a správnou věc, jako ve svém článku lže paní Lhotská (lže stejně tak, jako lhala autorka údajného článku o vlakovém neštěstí), tak to vlastně ani lhaní není, protože pro správnou věc se nejenže lhát může, ale tak často i musí….

P.S. Po zveřejnění tohoto článku, v němž paní Lhotské připomínám, že její historka o tom, jak o mimořádné události referovala Babišova iDNES, je čirá fabulace, paní Lhotská svůj článek náležitě upravila, aby své fabulaci dodala zdání věrohodnosti.

Nově popisuje, jak dotyčné redaktorce napsala, že žádný vrtulník nikoho nezachraňoval, a jak jí dotyčná redaktorka, samozřejmě obratem, napsala, že vrtulník teda vyhodí, ale hasiče nechá.

Nu, možná si paní Lhotská přece jen nevymýšlí, možná přece jen ona redaktorka na základě e-mailu paní Lhotské vrtulník vyhodila, a hasiče nechala, možná se tak opravdu v Babišově iDNES překrucovala realita.

A možná taky paní Lhotská napsala i do České televize, protože na jejím webu není ve zprávě, ve které informuje o inkriminované mimořádné události, ani slovo nejen o vrtulníku, ale ani o hasičích.

Možné je opravdu všechno, protože jak paní Lhotská, tentokrát správně podotýká, pravdu je to, čemu věříme a my tentokrát budeme věřit, že žádní hasiči neexistují...