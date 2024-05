Skončete tu podělanou válku, pane Paroubku

Pokud někdo může konečně ukončit tu podělanou válku, kvůli které musí nebohá Severní Korea chrlit munici, aby se napadené, Rusko ubránilo agresi NATO, pak je to pan Jiří Paroubek...

Vážený pane Paroubku,

obracím se na Vás jako na poslední naději všeho civilizovaného světa, toužícího po míru a přátelství mezi národy.

„Kdo jiný než vy, ne-li jeden z nejmocnějších mužů této planety, tak aspoň dobrý přítel těchto nejmocnějších mužů této planety, může zastavit tu podělanou válku?“ ptám se a sám si i odpovídám, „nikdo jiný než vy už nemůže zastavit tuto podělanou válku?“

Čím byl Jiří Poděbradský pro svou dobu, rovněž tak zmítanou válkami, jste pro dobu naši vy, pane Paroubku!

A proto vás žádám, pane Paroubku, abyste se okamžitě vydal na mírovou výpravu do Kyjeva a přinutil tamní nacisty a fašisty, aby přestali s ozbrojeným odporem proti Rusku a vzdali, neboť když mluví zbraně, tak mlčí múzy!

Ano, jděte tam a donuťte ty Antikristy, aby přestali útočit na Rusko a poddali se mu tak, jako se žena poddává muži o svatební noci, tj. s maximální láskou a touhou po svém oplodnění!

Budou-li se vám, pane Paroubku, nacisté v Kyjevě stavět na odpor, odpovězte jim: „Podívejte se soudruzi, já jsem dělal v RaJi, já o tom něco vím. Copak chce pro vás Rusko něco špatného? Vzdejte se, zapomeňte na to, že jste nějací Ukrajinci a dobře se vám povede!

Že to není možné?

Podívejte se na nás, na Čechy!

Po celá staletí bylo České království součástí Svaté říše národa německého, od roku 1526 byli českými králi výlučně Němci, včetně Fridricha Falckého!

Jako my proto patříme navždy pod Německo, tak vy patříte pod Rusko, svatá Rus je vaše matička!“

To jim řekněte a byl by v tom Žid, kdyby Rusko nezískalo, co mu patří!

Ano, pane Paroubku, vy jediný nám můžete přinést mír, vy jediný můžete skončit tuto podělanou válku!

Američtí zbrojaři sice na ní vydělávají jako diví, ale co je to proti Rusku, které se proměnilo v jednu velkou prosperující zbrojovku, a kterému dodává zbraně militantní Irán a severokorejský pozemský ráj, ne nepodobný RaJi vašemu!

Vy jediný můžete ještě zachránit Západ, když ukážete jeho vůdcům, že nemáme proti po zuby ozbrojenému, a ač po míru lačnícím, přesto na válku skvěle připravenému Rusku nejmenší šanci.

Vy jediný nás ještě můžete zachránit před válečným požárem, když se nahý rozběhnete na všechny čtyři světové strany a budete vykřikovat: „Vzdejme se, nemá to cenu!“

A všichni lidé, kteří touží po míru, se k vám přidají, protože pochopí, že proti Rusku, Íránu a Severní Koreji nemáme opravdu nejmenší šanci, pochopí, že se musíme podrobit vůli těchto mocností stejně tak, jako jsme se podrobovali vůli těch, kteří nám vládli doposud.

Ano, vy to budete, kdo přinese do Moskvy, až se skončí ta podělaná válka, zdravici našeho lidu a přednese tam prosbu o odpuštění našich hříchů, vy který jste se vozil na Matějské pouti zadarmo, protože jste znal starého Kočku, vy skončíte tuto podělanou válku a přinesete nám mír!