Orbánova návštěva v Moskvě už nese své mírové plody, Rusko bombardovalo dětskou nemocnici

Rád bych si tady na blogu přečetl pojednání třeba od paní Konečné, že je dovoleno bombardovat dětské nemocnice, protože se v nich léčí děti ukrajinských nacistů

Orbánovi se návštěvě v Kremlu náramně líbilo a tak se chtěl svému hostiteli nějak odvděčit za jeho pohostinnost.

„Tu máte, Vladimire Vladimiroviči, to jsou přesné souřadnice největší dětské nemocnice v Kyjevě, bylo mi u tady u vás moc dobře,“ strkal proto Orbán při loučení Putinovi do kapsy obálku se souřadnicemi největší dětské nemocnice v Kyjevě.

„Nechejte toho, moc vás prosím. Bylo mi ctí vás hostit na svém dvoře. Opravdu si to nechejte! Víte, my v tady u nás v Rusku máme takový zvyk, že náš host je náš pán!“ odmítal Putin Orbánovu obálku.

„Ne, jen si to vezměte, Vladimire Vladimiroviči! My v Maďarsku máme zase taková zvyk, už dob velikého Attily, že když jsem na návštěvě dáme hostiteli malý dárek. Udělejte mi, prosím, tu radost!“ strkal Orbán Putinovi pořád do kapsy obálku se souřadnicemi kyjevské dětské nemocnice.

„Nu, dobrá. Když zvyk, tak zvyk. Děkuji vám za ty souřadnice největší dětské nemocnice v Kyjevě,“ vzal si Putin od Orbána jeho dárek a poklonil se mu až po pás, protože byl slušně vychovaný.

A byl to opravdu pěkný dárek, protože největší dětská nemocnice v Kyjevě je už dnes v troskách, Orbán ví, čím udělat Putinovi radost a tak je přimět, aby začal jednat o míru...