Slouží soudružka Kateřina Konečná občanům České republiky nebo Zelenskému režimu?

Nevím o ničem, co by Kateřina Konečná udělala pro mír na Ukrajině, zřejmě válečné běsnění na Ukrajině velmi imponuje

Ulice Politických vězňů je jedna z nejpěknějších pražských ulic. Domy zde stojí hezky v pevně sevřených řadách a jejich okna často připomínají lidské, hloubavě hledící oči východních mudrců. Jediným vředem na tváři této ulice je tak pamětní deska banderovského básníka a nacisty Tarase Ševčenka.

A naopak, největším klenotem této ulice je dům, velký a prostorný, v němž sídlí ÚV KSČM.

Když do tohoto domu vejdete, ovane vás hned příjemný chládek, i když je venku sebevětší vedro. Hosty zde mají rádi, a tak se vás ujme usměvavá plavovlasá žena nordického typu, která je i zároveň, krom mnoha jiných svých aktivit, i předsedkyní KSČM.

To vše na vás zapůsobí nanejvýš příznivým dojmem a tak řeknete: „Málo platné, máte to tady pěkné!“

A tato slova promění onu nordickou ženu ve skutečnou fúrii.

„Vůbec to tady nemáme pěkné! Pozorujeme pokles životní úrovně, naprosto neuváženými experimenty typu Green Deal, pro který jsem sama hlasovala, přichází Česká republika o konkurenceschopnost, stále jsou zde obrovské rozdíly v kvalitě potravin, v dostupnosti zdravotní péče či výdělcích, ale první, co teď pořád řeším, je Ukrajina!,“ vykřikne a obličej ji zrudne tak, že by klidně mohla být čestnou členkou čtvrté generace RAF, neboli Frakce Rudé armády, „a nejhorší na tom je, že já sama nevím, jestli jsem tady pro občany ČR tady pro občany členských států, nebo pro boj proti ukrajinským fašistům a neustálé poklonkování Putinovi?

Možná jsem tady opravdu proto, abych bojovala proti ukrajinským fašistům a Zelenského režimu!

Dobře, ale když tak pořád řeším Ukrajinu, když jsem tak pro mír, co jsem vlastně ve skutečnosti pro tento mír udělala?

Vždyť já už dávno měla, jako předsedkyně KSČM, tady u nás stát v čele třídního boje, jak mi velí moje komunistické přesvědčení!

Jsem totiž toho názoru, že Ukrajině více války neprospěje! Už dávno jsme měli my, komunisté zakládat diverzní skupiny a útočit na nekonečné vlaky, které převážejí na Ukrajinu tanky.

Ale kolik takových vlaků jsme vyhodili do vzduchu?

Ani jeden!

Zbraně dál proudí na Ukrajinu.

V kolika českých zbrojovkách, které vydělávají miliardy na ruské speciální vojenské operaci, protože dodávají zbraně ukrajinským nacistům, jsme my, komunisté provedli nějakou sabotáž?

Ani v jedné!

Místo toho, abych organizovala ozbrojený odpor proti americké okupaci, tak jediné, co mě zajímá, je to, abych zase seděla v Bruselu a ve Štrasburku!

Za to jsem ochotna bojovat do roztrhání, místo toho, abych bojovala se zbraní v ruce proti vládě, která nás chce zatáhnout do války s Ruskem.

Musím rozdmýchat revoluci, která smete všechno prohnilé a která zvýší ožebračeným důchodcům jejich důchody, musím rozdmýchat revoluci, která přinese mír, musím rozdmýchat revoluci, aby český proletariát považoval za svoji vlast území od Aše až po Vladivostok, protože co Rusko činí, dobře činí!

Až přestaneme být součástí fašistické EU a staneme se součástí Euroasijské unie, tak se zase zvýší naše úroveň, tak se zase staneme konkurenceschopnými, zmizí rozdíly v kvalitě potravin i v dostupnosti zdravotní péči či ve výši výdělky, všichni budou vydělávat tolik jako já!“

Po tomto plamenném projevu se nordická žena přece jen trochu uklidní, ale hruď se jí pořád prudce nazdvihuje.

Je vám jí, to se ví, trochu líto a tak řeknete: „Víme, co by se dalo udělat pro mír. Hned teď.“

„Co? Udělám cokoliv pro mír!“ vykřikne nordická žena v čele KSČM.

„Pojďte se mnou,“ vyzvete ji a zavedete ji k pamětní desce Tarase Ševčenka, na kterou ukážete, „a tady ten fašistický hnus podporuje česká vláda! Patří to strhnout!“

„Ano, patří to strhnout!“ vykřikne nadšeně nordická žena a strhne s vaší pomocí ten fašistický hnus, načež se ji v tváři objeví právě ten výraz, jaký mívají nordické ženy při orgasmu a taky to orgasmus je, nádherný a čistokrevný orgasmus…