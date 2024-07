Občas si splete Putina se Zelenským, ale jinak Biden ohrožením demokracie není

Příští americký prezident Donald Trump zlikviduje všechny americké imperialisty, jakožto světové sionisty a nechá buldozery srovnat se zemí Waal Street i s vrahy, kteří tam kují své světovládné pikle..

Přijdu na ÚV KSČM a mám pocit, že jsem zešílel.

Na zdi vedle podobizen Marxe, Engelse, Lenina, Si Ťin-pchinga a Putina visí i podobizna Trumpa a vedle vlajky ruské a čínské tam visí i vlajka americká!

„Zešílel jsem, nebo co? Co tady, na ÚV KSČM dělá americký prezident a americká vlajka vedle vlajky ruské?“ mnu si oči a pořád nejsem schopen vyjít z údivu.

Naštěstí je přítomna soudružka předsedkyně a ta mi ochotně vysvětlí, že jsem nezešílel: „Nezešílel jste, Trump si zaslouží, aby byl v srdcích nás komunistů na čestném místě.“

„Ale vždyť je to americký prezident! Kapitalista, miliardář!“ pořád se mi tomu nechci věřit, pořád musím kroutit hlavou, „není to zrada komunistických ideálů?

Oslavovat amerického prezidenta, miliardáře?“

Ale soudružka předsedkyně se usmívá: „Není to zrada našich komunistických ideálů. Biden, je pravda, tradičně levicový demokrat, ale je to i válečný zločinec, protože napadl Rusko, aby američtí zbrojaři vydělali miliardy na smrti nevinných lidi, kteří byli zabiti během ruského obranného bombardování.

Ale Trump válku na Ukrajině ukončil během čtyřiadvaceti hodin a vyjednal mír.

A já mám tak ráda mír!

Američtí, jindy tak všemocní, mají zasluhou Trumpa utrum.

Už nikdy nebude, díky Trumpovi, žádná válka.

On zaťal tipec světovým sionistům, i když má zeťáka Žida, takže už nebudou umírat ani děti v Gaze!

On přemohl, jako Kristus Ďábla, a jako Putin, Západ, světovládce, on vyhubil všechny ty deep state, Roskfellery a Rotschildy, on překazil všechny jejich plány na velké resety!

Nebýt Trumpa, nikdy bychom se nestali svobodnými vstupem do Euroasijské unie, díky Trumpovi jsme teď svobodní a naše životní úroveň poroste, protože máme místo eura rubl a jsme tak konkurenceschopni.

Pravím, že kdyby nebyl, pro nás, komunisty, Bůh Putin, tak bude pro nás Bohem určitě Trump!

USA už nejsou zdrojem veškerého zla, protože jejich prezidentem je Trump, z největšího nepřítele se stal, po Rusku, Číně třetí největší přítel!

Bůh ochraňuj Trumpa, Bůh ochraňuj Ameriku!“

„Hm, tomu se říká dialektika. Máte pravdu. Na tom, že vám na ÚV KSČM visí podobizna Trumpa není nic divného, naopak, je to docela logické, vůbec ne paradoxní, i když je Trump miliardář a jeho zeťák je Žid,“ musel jsem uznat, že soudružka Konečná má pravdu.

A když vyjdu ven, vidím, že všichni čeští vlastenci, kteří ještě včera proklínali USA a světové sionisty, mají tričko s Trumpem a v ruce americkou vlaječku, aby Trumpovi vyjádřil svůj vděk za mír na Ukrajině a likvidaci amerických zbrojařů a taky světovládců..

„Vida, tak Trump naučil milovat USA i pana Lněničku, hehe!“ musím se zasmát tomu, jak je náš svět, zdánlivě děsivě složitý, ve skutečnosti nádherně jednoduchý a všichni kolem se radostně rozesmějí se mnou, a pak že dobytku smíchu netřeba, kdo to řekl, ten byl pěkný blbec…