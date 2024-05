Výměna oční čočky- moje zkušenost. Jan 9,25

Tento text mapuje mou osobní zkušenost z výměny očních čoček. Před zákrokem jsem sám podobné informace hledal- někde i nalezl, ale nikde v podobě, která by odpovídala na všechny mé obavy.

Pokud patříte mezi lidi, kterým je přes 40 let a už nejsou způsobilí pro laserovou operaci očí, pokud se vám třeba v poslední době horší zrak a zvažujete možnost dívat se po dlouhé době na svět kolem sebe bez brýlí, může být pro vás tento text užitečný. Může vám ulehčit rozhodnutí, jestli se rozhodnout pro výměnu očních čoček, jako jsem se rozhodl já. Jsem laik, proto se nebudu pouštět do porovnání různých čoček, i když jsem si o nich nakonec nastudoval relativně dost. Ani nebudu porovnávat odborná pracoviště, protože mám zkušenost pouze s jedním. Obojího- typů a značek čoček, stejně jako specializovaných lékařských pracovišť, existuje na trhu v ČR velké množství. Článek je zaměřen na popis mé vlastní zkušenosti bez nároku na její zobecňování. Za inspiraci vděčím zlomenině žebra, kdy jsem nejvíce užitečných informací načerpal z blogů- došlo mi, že někdy ani sebelepší lékař nemusí mít s léčbou vlastní zkušenost, jejíž role je při pochopení pacientova prožitku důležitá.

1.) Jak to všechno začalo?

Brýle na dálku nosím od školních let- a protože se mi v poslední době horšilo vidění do dálky a naopak lepšilo vidění na blízko, rozhodl jsem se pro 1.návštěvu očního lékaře v dospělosti. Lékař mi na několika přístrojích přeměřil zrak, předepsal nové dioptrie a po mém dotazu na laserovou operaci mi nastínil možnosti výměny očních čoček za umělé na jeho domácím pracovišti ve Vinohradské nemocnici (FNKV).

Zpětně vidím, že jsem měl i kousek štěstí (ne poprvé). Vybral jsem si sice náhodnou oční ordinaci v blízkostí mého bydliště, ale v ní jsem narazil na lékaře, na kterém se mi něco nezdálo :-) Byl vnímavý, naslouchal, ptal se na mé potřeby a představy, nespěchal, vše dokázal lidsky vysvětlit. I když mám povětšinou s lékaři dobré zkušenosti, tento byl něco extra. Po odchodu z ordinace jsem si ho vygooglil a začal chápat: v malé ordinaci v pražské Libni se mi věnoval přední český odborník prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. A právě zkušenost s p.prof.Kuchynkou byla pro má další rozhodnutí klíčová.

2.) Vyšetření a objednání termínu operace

Objednal jsem se na vyšetření ve FNKV. Všechno šlo hladce- několik vyšetření (jen se díváte do různých přístrojů), povídání o mých potřebách apod. Je to poměrně důležité, např. tzv.trifokální čočky umožňují dobře vidět i na blízko, ale způsobují problémy s viděním za šera a nedoporučují se profesionálním řidičům apod.

3.) Operace pravého oka

Samotná operace trvá 10 minut, ale na klinice strávíte cca 2 hodiny. Před zákrokem vám oko znecitliví kapkami a vysvětlí, v čem operace spočívá. Na sále se operovaným okem díváte do poměrně ostrého světla, víčko vám drží svorky, aby se zabránilo mrkání. Řez do oka (téměř) necítíte, vnímáte mírný tlak. Není to příjemné, ale zvládne to každý. Možná nejhorší jsou myšlenky, které vám podsouvá podvědomí: Doktor kýchne a řízne vedle! Všichni už dlouho mlčí, asi se operace pokazila! Měl jsem tu být 10 minut a už je to určitě delší! Asi 2x jsem musel vědomě uklidňovat svou tepovku pravidelným hlubokým dýcháním a odvádět mozek od jeho nápadů počítáním do 60. Najednou ale světlo zhasne, operace je u konce a vy vidíte, že vidíte. No, je to úleva :-) Operaci prováděl prim. MUDr. Miroslav Veith, Ph.D., MHA- opět mám pocit, že štěstěna byla i tentokrát na mé straně.

Oftalmologická klinika FNKV jede jako dobře namazaný stroj. Pacient nikde zbytečně nečeká, v každé chvíli ví, co má dělat, co se bude dít, jak dlouho a kde má čekat. Všichni z personálu jsou vstřícní a milí. Překvapilo mě, že jsem po vyjmutí mé čočky ani na chvíli nepřestal vidět. Nenastala žádná tma. Jako laik to nebudu rozvádět, přišlo mi, že mozek i bez čočky nějakou chvíli „ví“, co má „vidět“, a promítá vám poslední obrázky do doby, než je nasazena umělá oční čočka.

4.) Období mezi operacemi

Většinou čekáte na operaci 2.oka týden, já si počkal 14 dnů. Každý den si zatím kapete doporučené kapky a užíváte si první dny bez brýlí. Tj.i když máte operované jen jedno oko a to druhé je tedy slabé, mozek si s tím poradí v podstatě ihned a vidíte velice dobře. Já viděl skvěle do dálky a díky své původní čočce v levém oku i dobře na blízko. Až tak dobře, že jsem si řekl Co kdybych tak dobré vidění zachoval? Operovaným okem jsem neviděl dobře na blízko (přečíst SMS nebylo možné) a chtěl jsem najít řešení, které by mi umožnilo obstojně vidět na blízko i po operaci 2.oka. Moje nápady musely vyvolávat u odborníků pobavený úsměv (dát si do druhého oka jiný typ čočky, příp. ponechat druhé oko tak, jak je, tj.bez operace). Svěřil jsem se se svými obavami MUDr.Veithovi, který našel řešení v úpravě dioptrií druhé čočky- za zmínku stojí, že se mnou e-mailem komunikoval i po 21.hodině večer před operací. Nevím, jak ostatní, ale já se s tak skvělým přístupem nikdy nesetkal.

5.) Operace levého oka

I když jdete podruhé a víte tedy, co čekat, „užíváte“ si to téměř jako poprvé. Stres, bodavé světlo, úleva po úspěšné operaci. Ve vidění zatím (3 dny po operaci 2.oka) pociťuji změny každý den. Vidění je lepší a přesnější.

6.) Rady na závěr, čeho si všímat

- umělá oční čočka je kompromis. Není to tak, že uvidíte vždy perfektně na všechny vzdálenosti bez ohledu na míru osvětlení. Sami si nejdříve řekněte, jaké jsou vaše potřeby- nevadí mi brýle na čtení? Musím řídit za šera nebo v noci? Na internetu najdete relativně hodně příběhů lidí, kteří tuto fázi přeskočili nebo podcenili, a nyní operace velice litují. Pokud vím, implantace čočky je v podstatě nevratný krok- její další úprava s sebou nese rizika.

- věnuje se mi odborný personál na 100%? Výměna oční čočky je rutinní zákrok, pacienti se střídají jeden za druhým jako na běžícím páse. Ale právě proto je důležité, abyste cítili, že nejste na běžícím páse. Že vás ošetřující personál bere jako unikátní bytost se specifickými potřebami a že jim záleží na tom, jak dobře budete po operaci vidět, jak se budete cítit. Výměna oční čočky je zřejmě také solidní byznys, neměli byste mít pocit, že vaše peníze jsou pro dané zařízení důležitější než váš zrak. Mně v případě pochyb nabízeli další konzultace a možnost zrušení dohodnutého termínu operace, což na mě působilo výborně.

- jsme laici a do značné míry jsme odkázáni na úsudek lékaře. Výběr značky čoček není diskuse, do níž bychom se s odborníky měli nějak hlouběji pouštět. Při výběru dobrého lékaře jsme odkázáni na intuici nebo recenze na internetu. Věnujte jim větší pozornost než při výběru vhodné restaurace- jaký je poměr negativních recenzí? Na co si lidé stěžují? Jaká byla péče v případě pooperačních problémů? Reaguje klinika na negativní recenze? Je důležité výběr nepodcenit a neuspěchat.

Finální zhodnocení: jsem rád, že jsem operaci podstoupil. Brýle jsem po 40 letech odložil, budu je používat jen na čtení. Ale běžné vidění na blízko (tj.např.mobil) zvládnu bez potíží i bez brýlí. Vidím perfektně, lékaře, s nimiž jsem měl zkušenost, mohu doporučit na 100%.

nové čočky- AcrySof IQ Vivity

klinika- FNKV

cena- 32.000Kč za každé oko