Nabádat někoho k opatrnosti je vážně totéž, jako házet perly

žádné detailní informace o povaze zranění nepřináší. Někdy se diváci doví, že zraněný řidič (co nedal přednost v jízdě kamionu) – díky transportu vrtulníkem přežil. Nikdo ale nebude přesně vědět, že v osobním automobilu se i přes boční airbagy po nárazu tahače kamionu do jeho pravých dveří utrhlo sedadlo spolujezdce a řidiči amputovalo pravou nohu. Ke ztrátě jeho nohy stačil špatný mžik oka a za 2 vteřiny se jeho život obrátil o 180 stupňů . V dalších týdnech, měsících a letech bude jeho život pokračovat způsobem, o jakém v minulosti jen něco málo někde četl a nebo viděl a slyšel v televizi. Zdrojový článek „Statistika nehodovosti“ je na https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx

Jak při hojení zbytku pravé nohy výše zmíněnému řidiči ubíhá čas, začíná přemýšlet a hledat možnosti, jakým způsobem se bude jako zdravotně tělesně postižený /ZTP/ životem dále ubírat!!? Jsou dvě možnosti. Když neztratil tělesnou kondici a zvolí další fázi rehabilitace, může zvládnout chůzi s berlemi a nebo i na protéze. Ale když pro svou slabší kondici nic ze zde uvedeného nezvládne, na přemisťování po bytě usedne na ruční invalidní vozík. Je však možné, že časem najde způsob, jak v panelovém domě pomocí schodolezů překoná „nepřekonatelné“ schody a dostane se na veřejné prostranství (na ulici) jako vozíčkář.

Snad každý, kdo se stane obětí dopravní nehody, se začne zajímat o věci, které jej dříve příliš mnoho nezajímaly. Může například vyhledat Fond pro oběti nehod. Byl založen odbornou veřejností pro oběti dopravních nehod. Bližší viz https://www.nfpon.cz

Prezident republiky Petr Pavel se loni jako vášnivý motorkář rozhodl, že založí peněžní účet pro motorkáře – když se po silničních nehodách, které sami nezavinili, ocitli na invalidních vozících. Zdrojový článek „Prezident Pavel vyzval motorkáře, aby nosili přilby“ je na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2397796

Je docela zajímavé, že „zdravotně tělesně postiženými“ občany se podle svého programu zabývá i česká vláda . Lze však velmi silně pochybovat o tom, že díky Fialově vládě budou na chodbě osmipatrového obecního domu s výtahem /kde v úvodu zmíněný řidič bydlí/ – na schodišti mezi přízemím a mezipatrem a 7. patrem a dalším mezipatrem – postavena za pár týdnů na náklady státu /v hodnotě blízké dvěma milionům korun!!/ dvě zařízení, lidově zvaná schodolezy. Protože napřed se místní obecní úřad bude ze všeho nejvíce snažit, aby se řidič přestěhoval do bytu v přízemí a bez schodů. Hledání bytu může trvat několik týdnů a na konci většinou čeká nepříjemné zjištění. Žádný nájemní dům bez schodů v podstatě neexistuje!! A při velké smůle se může ještě navíc jednat o dům, kde bývá častým jevem nefunkční výtah!! Zdrojový článek „Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením“ je na https://vlada.gov.cz/ppov/vvozp/vladni-vybor-pro-zdravotne-postizene-obcany-17734/

Existují dokonce bytové správy, co jsou schopné nájemníkům tvrdit, že „opravářské firmy servisují výtahy vždy v co nejkratších termínech“ (a přitom shání náhradní díly klidně 2-3 dny a v sobotu ani v neděli vůbec nepracují)...!! Proto bývá běžné, že někde může být výtah mimo provoz půl týdne!! Až na výjimky přízemních rodinných domků, má schody v podstatě každý patrový dům a je jedno, zda má dům poschodí 10 a nebo jen dvě. Schody bývají často i před domy z chodníků do zvýšených předzahrádek. Architekti před šedesáti lety vůbec neuvažovali, že by v bytových domech mohli bydlet také lidé tělesně postižení. Původní obyvatelé nových domů byli v roce 1964 mladí, zdraví a silní. Nikoho z nich nepostihla žádná velká nehoda, ani vážná nemoc, která by zavinila, že by někdo mohl přijít o nohu. A pokud ano, tehdy mohli být dotyční rychle umístěni do ústavů sociální péče. Osobou „našeho řidiče“ se začne zabývat Úřad práce. Aby zjistil, do jaké míry bude řidič schopen pracovat a také, jaké stupně invalidního důchodu a příspěvku na péči budou přiznány?? Zdrojový článek „Zdravotní postižení“ je na https://www.mpsv.cz/w https://www.mpsv.cz/web/cz/zdravotni-postizeni/

Vyzývat někoho k opatrnosti má stejný význam, jako házet perly hospodářským zvířatům českého venkova, z nichž lidé hojně škvaří sádlo a škvarky a po řadě dalších kuchyňských úprav konzumují s potěšením jejich tučné maso. Dopravní nehody se v Česku odehrávají každý den a v loňském roce při nich zahynulo 455 lidí. Pro lepší představu. Když se do průměrně velkého autobusu vejde 45 sedících osob, je to takový počet, na jaký by bylo potřeba zmíněných autobusů více než 10. Zdrojový článek „Statistiky dopravních nehod“ je na https://aplikace.policie.cz/statistiky-dopravnich-nehod/

