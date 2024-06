Na Úřadech práce se předloni vyšších platů konečně dočkali!

Hlídač státní kasy vycouval a platy úředníkům po zásluze zvýšil, a přitom nezapomněl na sebe! Ani přes žádosti o dávky podávané loni on-line, výplaty letos rychlejší nejsou a omluvy ze strany vlády zoufalým lidem při snaze...

splácet dluhy vzniklé třeba kvůli dražšímu bydlení, moc nepomáhají. Na vyšší platy pro 365 tisíc úředníků státní správy, pro nepedagogy ve školství a kultuře (včetně úřednic na Úřadech práce, co byly produktem vyššího počtu žádostí lidí z Ukrajiny), musel ministr Jurečka od září 2022 po složitých jednáních navíc vynaložit 1,1 miliardy korun. Jak mají voliči podle přání Pětikoalice šetřit a konsolidovat svoje výdaje ve prospěch státní kasy „aby stát měl na důchody“, miliony lidí chápou. Jenže již méně srozumitelné byly pro občany paradoxní výšky vládních odměn!! Zdrojové články „Jurečka: Zmrazené platy se od září o 10 procent zvýší i lidem ve státní službě“ a „Odměny a platy za loňský rok: rekordmanem je kancléř Mynář a exšéf českých lesů“ jsou na https://www.forum24.cz/jurecka-zmrazene-platy-se-od-zari-o-10-pct-zvysi-i-lidem-ve-statni-sluzbe a na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-odmeny-ministerstva-zverejnil-hlidac-statu-ministri-vlada-lonsky-rok.A220522_112018_domaci_vank

Uchazeči o zaměstnání, co jim bylo za neplnění povinností státem uštědřeno „pár státních facek formou vyhazovu“ (= za neposlušnost byli na 3 měsíce vyřazeni z evidence ÚP ) – nemají možnost si přivydělat. Kdo byl vyhazovem postižen – zaprvé ztratí na 3 měsíce nárok na podporu v nezaměstnanosti – zadruhé nemá 3 měsíce nárok na zdravotní pojištění hrazené státem – a zatřetí na 3 měsíce ztratí nárok na dávky v hmotné nouzi. Ale hned po skončení trestu vznikne uchazečům nový nárok na přijetí do evidence a na čerpání všech výhod státu. Celý cirkus má důvod jediný, aby úřednice ÚP měly náplň práce více pestřejší. Proč zákon během nucené přestávky nezaměstnaným neumožňuje si přivydělat (aby nezůstali bez peněz)!!? Vždyť od zdravotních pojišťoven brzy dostanou upozornění na vznik dluhů a penále!! Zdrojové články „Lidé v evidenci Úřadů práce si mohou od ledna vydělat více. O kolik?“ a „Kdy vás úřad práce může vyškrtnout z evidence? A jak se bránit?“ jsou na https://www.finance.cz/545637-jak-a-o-kolik-si-muzete-privydelavat-pri-evidenci-na-uradu-prace/ a na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/kdy-vas-urad-prace-muze-vyskrtnout-z-evidence-a-jak-se-branit-1383083

Ne každému je umožněno dosáhnout na nejvyšší úroveň vzdělání a současně na vrchol mzdy v zaměstnání. Přitom normálně jíst a slušně bydlet by chtěli všichni. Jenže!! Ne všichni jsou ochotní získávat finanční prostředky na obživu a bydlení vlastní prací – protože od změny Ústavy v roce 1989 žádná pracovní povinnost neexistuje!! A navíc, „nulová pracovní činnost“ mezi trestné činy příživnictví u nás již také nepatří. Jak z toho ven??

Na pomoc občanům vstupuje s armádou úředníků a úřednic do složitých životních situací státní systém sociálních dávek. Díky němu mohou získat finance neuvěřitelně snadno tisíce lidí. Starostlivý český stát si peníze na život pro chudé občany opatřuje z daní fyzických i právnických osob, když svými různými druhy pracovních aktivit provádějí výdělečnou činnost. Stát se ale už docela „dlouho diví i ušima“, protože stále nějak záhadně málo peněz zůstává na důchody!! Jedním z důvodů mohou být výplaty sociálních dávek (přestože se nároky na dávky zpřísňují a pobírá je méně lidí). Ministr Jurečka navíc chystá dávkovou reformu, ze čtyř dávek chce udělat dávku jednu!! Komu vzniká nárok na dávky „ v hmotné nouzi “ nyní?? Zdrojový článek je na https://www.mesec.cz/socialni-davky/statni-socialni-podpora/davky-v-hmotne-nouzi/

Každý, kdo inkasuje měsíčně nad 200 tisíc korun, lze o něm tvrdit, že žije jako v bavlnce a mimo realitu . Extrémem nejsou ani případy, že někdo může dostávat téměř dvakrát více. Jako třeba Marian Jurečka (předseda KDU-ČSL, vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí). Jeho plat vicepremiéra 245 tisíc, +plat poslance 102 tisíc, s cestovným nad 150 km do místa bydliště +47 tisíc – činí bez daně a dalších náhrad asi 394 tisíc Kč. Samozřejmě, finanční problémy lidí odkázaných na sociální dávky, jsou cizí členům všech vlád!! Zdrojový článek „Fiala se omluvil za zpožděné vyměření důchodů. V kontextu slibů premiéra je to výsměch lidem, okomentoval situaci Andor Šandor“ je na https://zivotvcesku.cz/fiala-se-omluvil-za-zpozdene-vymereni-duchodu-v-kontextu-slibu-premiera-je-to-vysmech-lidem-okomentoval-situaci-andor-sandor/

Měsíční příjem premiéra a poslance Petra Fialy činí bez náhrad a bez daně asi 377 tisíc Kč. Když by se k němu připočítaly příjmy 17 ministrů (z nichž 13 jsou zákonodárci, 5 je vicepremiérů a 12 ministrů je řadových), celkový měsíční příjem vlády by mohl činit asi 5 268 000 Kč. To je tolik, aby „18 tisíc žadatelů“ (co loni marně čekalo na výměry svých starobních důchodů!!) – mohlo od všech 18 členů Fialovy vlády dostat malou útěchu ve výši 292 korun.

A nakonec dva tipy. Jak si na téma „šetření a úspory“ dělali z občanů švandu covidoví ministři (co jim prý tak moc záleželo na lidech), a jaké penízky vyplatila za rok 2021 Babišova vláda sobě?? A nebo, kde by mohlo mít smysl se letos zajímat o práci? Zdrojové články „Nejvyšší odměny vyplatil resort dopravy. Náměstek Úřadu vlády dostal 650 tisíc“ a „Představenstvo ČEZ si vloni vydělalo 135 milionů. Beneš dostal 35 milionů“ jsou na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstva-reditele-namestci-odmeny-penize.A220205_103153_domaci_ised a na https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cez-daniel-benes-prijmy-predstavenstvo.A240523_071922_ekonomika_vlc

