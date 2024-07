Téměř přesně podle rčení Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá

se Marianu Jurečkovi, ministru práce a sociálních věcí reforma důchodů nedaří a brzy snad začne sochat z velbloudů komáry. I když Fialova vláda slíbila voličům šetřit a stavy úředníků snižovat, ministr Bartoš na nových...

úřadech jejich počty zvýší a v prvním roce chce i přes původní plány utratit asi půl miliardy korun a zaměstnat 200 úředníků. Zda bude jejich počet na 14 krajů stačit, ukáže praxe. Vicepremiér pro digitalizaci, ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš otevře s novým zákonem pro chudé občany, co jim hrozí nedostupné bydlení nový úřad, který jim má umožnit „najít si bydlení rychleji“. Voličům spolku PirStan se zdá, že šéf Pirátů si z nich tropí šašky (neboť postavit více laciných bytů jeho úřad neumí)!! A navíc, který majitel bytu v hodnotě 10 milionů korun pronajme svůj byt rodině, co je na dávkách, když si tak drahý byt nikdy nekoupí?? Komentovat nové digitální stavební povolení, v němž žádosti o stavbu studní, či čističky vody podražily ze 300 na 10 000 korun – je předčasné a zbytečné. Zdrojové články „Jurečka a Bartoš. Dva muži, kteří stojí za kolapsem českého trhu s bydlením“ a „Vláda schválila zákon, který má více než milionu lidí pomoci s bydlením“ jsou na https://www.newstream.cz/nazory/jurecka-a-bartos-dva-muzi-kteri-stoji-za-kolapsem-ceskeho-trhu-s-bydlenim a na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vlada-prijala-zakon-o-podpore-bydleni-40476100#ut

S výhodami pro movitější lidi přišel nedávno /polo/státní ČEZ. Majitele rodinných domků vyzývá, aby si na střechy svých objektů nechali montovat soláry. Čímž sami sebe odmění tím, že si málem s nulovými náklady budou doma pohodlně nabíjet zahradní techniku, elektromobily, filtrace a osvětlení bazénů atd. A navíc vznikne možnost, že si od nich ČEZ přebytečnou elektřinu odkoupí. Odkdy budou výhodné nabídky platit též pro chudé chalupníky, co si budou chtít soláry montovat na příbytky pro drůbež, prasečí a kozí chlívky, salaše, psí boudy, holubníky, včelíny atd. – není známo. Velká „solární revoluce“ vznikla v Česku na základě nutnosti dekarbonizace, která souvisí s nutností zavírání uhelných dolů. Zdrojové články „Výkup elektřiny v tržním režimu (smluvní výkup)“ a „Kolapsem uhlí ve volebním roce 2025 hrozí dokonalá bouře v energetice i ekonomice Česka“ jsou na https://www.cez.cz/cs/pro-vyrobce/vykup-elektriny-v-trznim-rezimu a na https://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-kolapsem-uhli-ve-volebnim-roce-2025-hrozi-dokonala-boure-v-energetice-i-ekonomice-ceska-49442

Když si lidé přestali postaru posílat dopisy poštou a přešli na komunikaci přes e-maily, začali se potentáti České pošty zabývat loni problémem, co provedou na záchranu skomírajících poštovních služeb?? Experti na resortech vnitra, práce a sociálních věcí dospěli k nápadu, že aby snad řadě pošt nehrozil rovnou zánik, bude na vybraných poštách zaveden příjem žádostí o sociální dávky. Na řadě pošt může začít být živo tak mocně, jak si řada lidí ani neumí představit!! Zdrojové články „O dávky budete žádat na poště. Nápad vlády na další šetření pobouřil nejen opozici“ a „Pošta nově pomůže s online žádostmi o dávky. Začala v Liberci, další se přidají“ jsou na https://cnn.iprima.cz/lide-by-mohli-o-nektere-socialni-davky-zadat-na-poste-nepredstavitelne-zni-z-opozice-373025 a na https://www.denik.cz/ekonomika/zadost-o-davky-ceska-posta.html

Lidovecký ministr práce a sociálních věcí podle statistiky na jedné straně tvrdí, že na důchodce bude výhledově pracovat stále méně lidí (a proto spustí reformu důchodů) – a na straně druhé Marian Jurečka horuje pro neotřelý nápad, že stařenky a stařečkové si budou spokojeného stáří užívat 21,5 roku /258 měsíců/!! Nápad by měl smysl jen tehdy, pokud by stát přes 21 let opravdu důchody vyplácel. A jak?? Třeba tak, že by stát v případech předčasných úmrtí důchodců vyplácel jejich důchody po zbývající dobu na účty pozůstalým. Zdrojové články „Poslanci chtějí vysvětlení od Jurečky, že mají lidé v penzi trávit 21,5 roku“ a „Počet seniorů v příštích desetiletích výrazně vzroste“ jsou na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mimoradna-schuze-snemovny-duchodova-reforma-zvyseni-veku-odchodu-do-duchodu.A240529_051122_domaci_kop a na https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-senioru-v-pristich-desetiletich-vyrazne-vzroste

Proč v důchodovém systému ČR „zejí díry“, není těžké hádat. Kdo pracuje, nebo podniká (=provádí výdělečnou činnost), musí část příjmu povinně odvádět na důchodový účet na ČSSZ. Jenže. Po změně Ústavy v roce 1989 u nás práce povinná není a kdo nepracuje, trestného činu „příživnictví“ se nedopouští. Přitom je paradoxem, že i když někdo nepracuje přes 30 let, díky systému sociálních dávek na ulici zimou ani hladem umřít nemusí /a z dávek nemusí nikam nic odvádět/!! A protože se stále nenašel nikdo, kdo by uměl díry v důchodovém systému zalepit (třeba tím, že by důchody oddělil od státního rozpočtu, nárok na dávky ztížil a podmínil je zásluhami), budou v něm díry civět dále. Zdrojový článek „Česká správa sociálního zabezpečení“ je na https://www.cssz.cz/web/cz

Téměř přesně podle rčení „Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá“ se nedaří nejen vicepremiérovi a ministru práce a sociálních věcí, exministru zemědělství, a šéfovi lidovců Marianu Jurečkovi jeho snaha „prosadit důchodovou reformu“ – ale i přes hromady pytlů přeslazených volebních slibů „ve věci bydlení“ těžce padá ke dnu také popularita vicepremiéra a šéfa Pirátů, Ivana Bartoše!! Zdrojový článek Premium „Minuli jsme se s voliči, hodnotí Bartoš debakl Pirátů. Odejít z vlády nechce“ je na https://www.idnes.cz/volby/ivan-bartos-pirati-predseda-debakl-volby.A240616_234115_domaci_stud?zdroj=otvirak

