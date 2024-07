Manuál pro úředníky, ovšem zásadně nevhodný pro občany (3)

Po všech stránkách dobře vymyšlený, avšak na nejvyšší úrovni schopný obyčejným lidem ztrpčit život. Jeho autor je neznámý, ale traduje se, že vznikl tam, kde se často pod vlivem etanolu provádějí schválnosti a spolu ...

s nevkusně dlouhými přestávkami se všichni účelově navzájem různě zdržují (slovní kolotoč dostal název „obstrukce“). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek /TOP 09/ ještě začátkem roku 2023 sliboval občanům léků dostatek . Jak se ukázalo, šlo zase jen o plané sliby. Léčba pacientů tady funguje mimo jiné tak, že od lékařů dostanou kousky papíru /recepty/ a nebo něco do mobilů, a potom musí vyhledat prodejny potravinových doplňků (=lékárny), kde si léky vyzvednou a případně doplatí. Zdrojové články „ePreskripce“ a „Léků bude dost, slibuje opět Válek. Má to však háček, distribuce drhne“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/EPreskripce a na https://cnn.iprima.cz/ministr-valek-a-leky-situace-je-pod-kontrolou-problemem-je-distribuce-do-lekaren-411713

Aniž by pacienti měli šanci se předem dovědět, zda v jejich známé lékárně lék mají, či nikoliv, musí vystát zbytečné fronty a ještě si často připadat „jako na dvorku u Hloupáčků“. Neboť, kdy též pacienti v Česku budou mít (jak je běžné ve světě) možnost si na webech lékáren najít, kde hledané léky, v jaké gramáži a druhy balení mají?? Obávám se, že dokonale snad NIKDY!! Chtěl bych vážně „vidět někde v lékárně pokorně stát hodinu ve frontě“ nějakého veřejně známého činitele. Navíc bych chtěl mít možnost spatřit vlídný výraz jeho obličeje (nedaleký infarktu, event. strýčka /mozkové/ Příhody) – až by zaslechl, že jeho lék nemají!! A chtěli mu tam nabídnout lék jiný se stejnou účinnou látkou, ale navíc se třemi měchy nežádoucích vedlejších účinků. Kdo stále hledá a má zájem najít léky rychleji, může vyzkoušet web https://dostupnost-leku.cz

Když ministři, ministryně vlády, zákonodárci a zákonodárkyně nikde žádné fronty v lékárnách stát nemusí (k tomu mají svoje štolby, komorníky, slouhy a podržtašky!) – je jim téma dostupnosti léků „lhostejné“. Až někdy začne ale platit, že si zákonodárci budou muset léky vyzvedávat pouze osobně , jejich zájem o voliče poroste!! Zatím pan ministr Válek vymýšlí pokuty 20 milionů korun pro lékárny, co si nebudou brát léky do evidence (a zkoušet léky prodat načerno)!! Ani prodej léků na recept přes internet stále možný není a bude možný tehdy, až bude na 100 procent zaručena bezpečná expedice a vyloučeny všechny možnosti omylů. Určitě si nikdo nepřeje, aby místo antibiotika dostal v tobolkách sádru a nebo místo zastavovače velké strany naopak její urychlovač!!? Zdrojový článek „Prodej léků na internetu – Ano či ne?“ je na https://www.swmag.cz/986/prodej-leku-na-internetu-ano-či-ne/

Je vážně vtipné, když ambulantní specialista nemůže díky poslancům napsat recept na lék pacientovi, když neodpovídá jeho specializaci. Třeba nefrolog nemůže /na rozdíl od neurologa/ napsat pacientovi recept na lék ke snížení frekvence „fantomových bolestí“ – co vznikají po amputaci končetin. Zdravotní pojišťovny recepty od jiných specialistů nepřijmou a neproplatí. A to ani tehdy, pokud by lékař č.1 chtěl svůj záměr konzultovat s lékařem č.2 z jiného oboru přes SMS či e-mail. Nejeden invalidní pacient se díky zastaralým českým zákonům musí na vozíku hezky napružit (a pokud na něm přijel), se namazat alpou a pěkně svižně si k dalšímu lékaři pro receptík zajet!! Vážně, proč je nutné dělat věci v Česku jednoduše, když se nabízí možnosti dělat je složitě ?? Zdrojový článek „Praktici chtějí předepisovat více léků. Narážejí u kolegů“ je na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-praktici-chteji-predepisovat-vice-leku-narazeji-u-kolegu-40435820

Ani přeprava lidí (dopravními zdravotními) sanitními službami k lékařům, není jednoduchá. Pro pacienty chodící obtížně bez berlí, s berlemi, nebo pro nechodící (což nemusí být po amputaci), ale po operaci kolene. Jak dostat do sanitky na ulici staříka věku 77 let bez nohy z 8. patra paneláku?? Člověk se smyslem pro černý humor by řekl, že saniťák /silák jako Rambo/ si vystele plechovou uhlířskou putnu dekou. Staříka do putny posadí a kousek po schodech a výtahem jej dopraví do sanitky? NE, je to trochu jinak. Ale i tak mohou dnes pracovníci sanitních služeb svorně s pacienty posílat „hromy a blesky“ na pány architekty, co projektovali paneláky před 50 lety!! Úzká schodiště, malé kabiny výtahů /uvnitř vysoké 210, široké 78 a hluboké jen 100 cm/ – a hlavně – se vstupními dveřmi nikoliv na úrovni poschodí, ale v mezipatrech mezi schodišti!! Kde mají fungující radnice, tam jsou schopní instalovat pro zdravotně postižené schodolezy. Jenže, ouha, někde mají schody i před domy a tam schodolezy montovat nelze. Ani stěhování není řešení. Přepravy lidí z paneláků do nemocnic bývají někdy extrémní. Nejvíce „lahůdkově infarktové“ bývají tehdy, když se pokazí a nejedou výtahy.

Je běžné, že vláda slibuje nesplnitelné často. Pro občany žijící v cizině chce od roku 2026 zavést korespondenční volbu i bez změn v Ústavě ČR – což úplně dobře možné není. Napadá stejně často zákonodárce vlády „jak dlouho může NEJEZDIT /být mimo provoz/ výtah v bytovém domě“?? A nebo, zda existuje předpis, jak se při nefunkčním výtahu bude chovat posádka záchranky, či praktický lékař s úmyslem píchnout pacientovi injekci (sanitní služby se řídí zákonem č. 48/1997 Sb.). Co udělá rozvážková služba, co vozí seniorům obědy? A co má dělat řidič e-shopu, když chce invalidnímu klientovi doručit nákup do 8. patra? A nebo, jak se bude tvářit volební komise, co má donést voliči přenosnou volební schránku do 12. patra pěšky nahoru a potom zase hezky pěšky dolů?? Zatímco v bytovém domě v ČR může výtah nejezdit klidně 3 dny (mohu potvrdit z vlastní zkušenosti !! ) – lze hodně pochybovat o tom, že by stejně dlouhou dobu mohly přestat jezdit výtahy v paláci Berlaymont v Bruselu, kde sídlí Evropská komise. Tam mají výtahů 47, eskalátorů 12, poschodí nahoru 13 a dolů do suterénu 4. Zdrojové články „Berlaymont“ a „Časté nešvary a poruchy výtahů. Trápí i ten váš?“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Berlaymont a na https://www.i-vytahy.cz/cs/clanky-na-tema-vytahy/caste-nesvary-a-poruchy-vytahu-trapi-i-ten-vas.html

