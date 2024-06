Obliba Fialovy vlády roste neustále každým dnem (3)

Ale zda pozitivně nahoru, nebo negativně dolů, si musí určit každý sám. Ani paměť slona by nepomohla tomu, kdo by si chtěl vzpomenout, kdy naposledy viděl v českém školství jezdit žluté školní autobusy, známé z ciziny...

Nápady politiků koalice Spolu (v tónech smíchaných z červené a modré, namířené proti hnutí ANO, připomínající lány kvetoucích fialek) a nyní navlečené do Jurečkova fraku důchodové reformy, bude možné po těžkém ladění v Parlamentu realizovat za několik roků. Přitom na nedávném volebním sněmu ODS si straníci profesora Fialy spokojeně notovali, jak z volebních slibů splnili 60 procent. A sliby nesplněné, že se dosud znaveně potulují snad někde v okolí města Prčice /okres Příbram/. Vedle prohry voleb do Evropského parlamentu existuje pro ODS vážné nebezpečí, že budoucí vláda složená z ANO celou „slavnou Jurečkovu reformu důchodů“ zruší a dříve skálopevná popularita Fialovy vlády klesne jako utopená ke dnu. Zdrojový článek „Fiala: Vláda splnila většinu slibů. Inflace i cena energií klesla, dočkáme se růstu mezd“ je na https://www.e15.cz/domaci/fiala-vlada-splnila-vetsinu-slibu-inflace-i-cena-energii-klesla-dockame-se-rustu-mezd-1415008

Velké debaty (a nejen u piva) se rozvíjí kolem migračního paktu a kopce dohadů a mlžení, co Česko „bude brzo muset a nebo nebude muset dělat?“ neberou konce!! Jasno se zatím krčí někde na konci tunelu a světlo do celé záležitosti vnesou možná až nově zvolení €poslanci. Migrantům pobývajícím na území Česka by mohlo mimo jiné možná vadit, že žluté školní autobusy (známé ze zemí západní Evropy a států obou Amerik), u nás neexistují a museli by si začít zvykat na autobusy barev jiných!! Zdrojový článek Premium „Česko bez výjimky, ujištěním navzdory. Co přesně stojí v migračním paktu“ je na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vit-rakusan-petr-fiala-politika-uprchlici-migrace.A240418_201731_domaci_stud?zdroj=banner

Blíže nejmenovaná farmaceutická firma údajně skladuje suroviny, ze kterých lze vyrobit cca 800 tisíc balení penicilinu (=dvojnásobek množství prodaného v ČR za 1 rok). Několik ministrů vlády se proto nedávno radilo na téma „kdo, kdy a kde?“ továrnu na výrobu tabletek antibiotika u nás postaví?? Když celá produkce nepůjde na export, častějších dodávek se dočkají i pacienti u nás. Ovšem šokující zpráva přichází pro odpůrce různých hudebních produkcí /technopárty/!! Podle ministerstva zdravotnictví Fialovy vlády nelze stanovit maximální hladinu hluku, a proto si odpůrci hlučné hudby budou muset pořizovat do uší špunty. Zdrojové články „Do roku a půl by se mohla v Česku obnovit výroba penicilinu, tvrdí ministr Válek“ a „Hluk na krátkých hudebních akcích nelze limitovat, tvrdí ministerstvo. Jeho vnímání je subjektivní“ jsou na https://www.echo24.cz/a/Hht5h/domaci-zpravy-penicilin-do-roku-pul-mohla-cesko-obnovit-vyroba-tvrdi-ministr-valek a na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hluk-koncerty-hudba-ministerstvo-zdravotnictvi-limit_2406111811_jud

O rozmanitosti života na území Česka mohou občané vést sáhodlouhé debaty. Například na téma „vzácně se vyskytujících onemocnění u dětí“. Jak lidé dříve museli sbírat víčka od nápojů, či jak pořádají finanční sbírky, protože na léčbu dětí neustále nikdo nemá peníze. Vedle státního ministerstva zdravotnictví nemá peníze na rozhazování ani žádná ze sedmi nestátních zdravotních pojišťoven!! Zdrojový článek „Ředitel VZP bere přes 300 tisíc měsíčně. Je to hodně, nebo málo? Jak se to vezme...“ je na https://medium.seznam.cz/clanek/tomi-forik-reditel-vzp-bere-pres-300-tisic-mesicne-je-to-hodne-nebo-malo-jak-se-to-vezme-49930

Lidé často pokládají funkční věci denní potřeby za samozřejmost, a proto jim nevěnují pozornost. Jak dlouho se tady „jako do větru vedly řeči o předražených službách mobilních operátorů“?? Zatím dosáhly stejného efektu – házení hrachu na stěnu. Operátor č. 4 (slíbený expremiérem Babišem) dosud nepřišel a 3 stávající si tropí ze zákazníků na jejich účty různě stupňované estrády. Jiným příkladem „samozřejmosti všedního dne“ mohou být funkční výtahy. Kdo ve výškovém domě nebydlí, nemusí mít vždy ani správné informace. Jak se bude při nefungujícím výtahu chovat posádka záchranky, či praktický lékař, opravář pračky, dovozce potravin z e-shopu, kontrolorka nemocných ze sociálky, svědci Jehovovi atd.?? Všichni však mají stejnou jistotu, neboť maximální doba, za jakou musí být osoby zavřené do kabiny nefungujícího výtahu vyproštěny – činí jednu hodinu od nahlášení!! A začíná být jasné, že s fungujícími výtahy v bytových domech, má něco společného vláda. Na základě jakého předpisu /či zákona/ jsou v ČR provozovány výtahy?? Zdrojové články „Kdo je odpovědný za výtah ve vašem domě?“ a „Příběh čtvrtého operátora, který měl přijít, ale nepřišel. Zbyly jenom sliby a brutálně pokřivený trh“ jsou na https://www.hypoindex.cz/clanky/kdo-je-odpovedny-za-vytah-ve-vasem-dome/ a na https://www.forum24.cz/pribeh-ctvrteho-operatora-ktery-mel-prijit-ale-neprisel-zbyly-jenom-sliby-a-brutalne-pokriveny-trh

Výpověď bez udání důvodu . S návrhem na „dokonalejší“ Zákoník práce by souhlasilo více občanů pouze jen tehdy, pokud by platil také pro zákonodárce a vládu. Argument, že novým druhem výpovědi se „zjednoduší trh práce“, se může líbit na 100 procent jen těm, kterých se návrh netýká (pracovní zákony určené pro řadové občany neplatí pro členy vlády ani zákonodárce)!! Otázkou bez odpovědi zůstává – když je možné v ČR „kandidovat na prezidenta republiky dvakrát“ – proč ten stejný počet neplatí také pro kandidáty sněmovních voleb?!? Zdrojový článek „Výpověď bez udání důvodu zajistí flexibilitu, říká ODS. Doplatí na ni ohrožené skupiny, oponuje KDU-ČSL“ je na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vypoved-bez-udani-duvodu-zajisti-flexibilitu-rika-ods-doplati-na-ni-ohrozene_2404291836_elev

Vláda ČR provozuje „ministerstvo průmyslu a obchodu“, ale maloobchodem se nezabývá. Angažuje se na poli mezinárodního obchodu s ropou, uhlím, elektřinou, plynem, rudami na výrobu kovů atd. Ačkoliv „maloobchod potravin“ není v ČR státní, ale soukromý, dohlíží na něj ministerstvo zemědělství. Na kontrolu kvality potravin si zřídilo útvar „Státní zemědělské a potravinářské inspekce“ /SZPI/. A obchodní řetězce nečeských majitelů (jako Albert, Billa, Lidl atd.) zkouší na zvyšování prodejů na území Česka různé metody. Nyní se jejich oblíbenou zábavou stalo zvýhodňování majitelů chytrých telefonů (a současně „odstrkování“ těch, kteří chytré telefony nevlastní). Kdo si do telefonu nainstaluje aplikaci, nakupuje v rámci množstevních slev (typu 3+2 zdarma) levněji a kdo aplikaci nemá, musí nakupovat dráž!! Zdrojový článek „A naši věrnostní aplikaci máte? České obchodní řetězce sázejí na slevy v mobilech, registrovaných zákazníků mají miliony“ je na https://www.euro.cz/clanky/a-nasi-vernostni-aplikaci-mate-ceske-obchodni-retezce-sazeji-na-slevy-v-mobilech-registrovanych-zakazniku-maji-miliony/

Foto u perexu a článku staženo z https://pixabay.com