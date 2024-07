Proč občané Česka téměř každý den čelí nepravdám?

Polopravdám, nebo pololžím a je lhostejné, zda se jedná o předvolební kampaně, televizní reklamy, programová prohlášení vlád, předpovědi sportovních klání, či počasí. Lidé si zvykli na lži už natolik, že si jich přestali všímat...

Před volbami slibovali, že budou šetřit (a hlídat kvalitu práce). Vláda slib údajně plní, jenže místo toho, aby si snížila svoje platy, sebrala peníze policii a hasičům. A nebo jinak. Jak je to dávno, kdy u známé německé Jedničky v čerstvosti /Lidl/ musel státní dozor vyřadit z prodeje vadné mléko od privátní značky Pilos (z mlékárny Olma v Olomouci, patřící pod Agrofert)?? Stalo se v roce 2021. A změnilo se něco za 3 roky a po kontrolách ministerstva zemědělství se prodávají mléka jen prvotřídní? Zdrojové články „Olma stahuje z trhu mléko v PET láhvích. Může způsobit zažívací potíže“ a „Hasiči i policisté přišli o stravenky. Příspěvek chceme obnovit, tvrdí ministerstvo“ jsou na https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/olma-mleko-stahuje-kontaminace.A211022_095916_ekonomika_jadv a na https://cnn.iprima.cz/hasici-a-policiste-prisli-o-stravenky-prispevek-chceme-obnovit-tvrdi-ministerstvo-421976

Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Podle údajů uváděných na webu SZPI https://www.szpi.gov.cz a nikoliv jen kvůli diskontu Lidl (s prodejnami Kaufland patří do německé společnosti „Schwarz“) se Česko |s šokujícími informacemi na webu „Potraviny na pranýři“ viz https://www.potravinynapranyri.cz| stává popelnicí Evropy často!! Přestože se u nás podaří prodej vadných potravin tu a tam zarazit, existují vážná podezření, kolik potravin horší kvality málo informovaní zákazníci již asi snědli ?? Čtenářům se nejrychleji vybaví polské kauzy s posypovou solí a hovězím masem. Starší zdrojový článek „Všechno závadné polské hovězí už je zajištěné, snědlo se 110 kilo“ je na https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/maso-hovezi-polsko-dovoz-salmonela.A190222_121300_ekonomika_cern

Kmenovým slovem reklama je klam. Komu chybí učivo základní školy, a nebo se jeho vědomosti někam vypařily a navíc se k němu domů nastěhoval ten Němec (jak on se jen jmenuje?, jo, už vím, Alzheimer), ochotně naskáče i na lepy televizních reklam. Například, že fotbalové reprezentanty ČR (i když z ME vypadli koncem června) i nadále podporoval hrdý sponzor, diskont +E+NY /do sítě prodejen společnosti „Rewe“ patří také supermarkety Billa). A nebo, že známý prostředek, co umí změkčit tvrdou vodu, chrání naše pračky před korozí a nečistotami. Což je (s marnou snahou zvýšit prodej drahého změkčovače vody) u inertních motorů se zárukou 10 let, u nerezových van a bubnů praček a smaltovaných venkovních plechů – téměř dokonalý nesmysl. A navíc. Proč je v ČR nutné při praní používat drahý cizí prostředek, když z časů našich babiček existuje prostředek lidový? Chemický vzorec uhličitanu sodného (sody na praní) je CNa 2 O 3 . Ovšem vynálezem dneška je „malý kousek papíru“. Díky němu je možné dát do pračky prádlo světlé a barevné, a prádlo světlé se nezabarví. Kdo se doma zabývá čistěním a praním, měl by vědět, co se skrývá pod pojmem detergent. Zdrojový článek „Detergent“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Detergent

Železniční doprava. Když někde v Česku přestanou jezdit vlaky (jeden nezastaví na červenou a potom se dva srazí, na tratě popadají stromy, kusy skály, vlijí se potoky, řeky a nebo někdo ukradne dráty!), náhradní dopravu lidí zajistí autobusy. Národní dopravce České dráhy /+soukromí vlakoví dopravci/ musí pro tyto účely udržovat určitý počet autobusů a řidičů. Není-li možné v zimě, když je minus 20 stupňů Celsia motory na naftu rychle nastartovat a včas vyjet, uvažují mnozí dopravci o nákupu elektrobusů – ale překážkou jsou jejich vysoké ceny. Zdrojový článek „Náhradní autobusová doprava“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Náhradní_autobusová_doprava

Silniční most, Praha – Barrandov. Příznivci staré ptákostrany ODS a jejího předsedy Petra Fialy /jinak pedagoga brněnské Univerzity/, mohou začít uzavírat sázky, zda ODS (má a nebo nemá ?!? ) něco společného s prodloužením termínu oprav zmíněného mostu. Jenom proto, že ministrem dopravy Fialovy vlády je vicepremiér ODS Martin Kupka?? Na straně druhé panuje jistota, že kromě dopravy silniční, železniční, letecké, říční a mořské, bude pan Kupka v Česku řešit též program kosmický (a jak doufá, tak i po roce 2025). Což by mohlo znamenat, že nechat se u nás vystřelit na Mars, by mělo být o něco více reálnější!! Stejně, jako se za 3 roky projet po Václaváku 550 metrů tramvají. Zdrojové články „Oprava Barrandovského mostu se protáhne, severní část je nutné vyztužit“ a pohled do historie „Tramvajová trať na Václavském náměstí“ jsou na https://www.idnes.cz/praha/zpravy/barrandovsky-most-rekonstrukce-prace-tsk-praha-stream-hrib.A240516_104136_praha-zpravy_vich a na https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajová_trať_na_Václavském_náměstí

„Vyšetřování skončilo, zapomeňte!“ je název italského filmu z roku 1971. Franco Nero /v titulní roli/ je křivě obviněn ze zločinu a vsazen do vězení, kde se potýká s brutálním vězeňským systémem. Hledat souvislosti s vyšetřováním střelby na FF UK 21. 12. 2023 úplně lehce možné není. Ovšem, obršéf hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan zastává názor, že „Policie ČR nepochybila a před zamýšleným zásahem čerpala jen z informací, které měla tehdy k dispozici“. A navíc. Podle Policie ČR je viník pouze jeden a ten je mrtvý – a proto chce policie (i přes nespokojenou veřejnost) případ považovat za uzavřený. Přestože policisté podle svého hesla „Pomáhat a chránit“ /sami sebe/, po prohledání budovy fakulty pouze v přízemí, objekt opustili!! Zdrojové články „Vyšetřování skončilo, zapomeňte!“ a „Pochybila policie, mlžili politici? Poslance čeká bouřlivé jednání o střelbě na fakultě“ a „Sněmovna vybrala členy vyšetřovací komise ke střelbě na filozofické fakultě“ jsou na https://www.csfd.cz/film/2253/vysetrovani-skoncilo-zapomente/hraji/ a na https://cnn.iprima.cz/snemovna-projedna-vysetrovaci-komisi-ke-strelbe-na-ff-uk-pirati-vznik-podpori-stan-neni-proti-440887 a na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-snemovna-vybrala-cleny-vysetrovaci-komisi-ke-strelbe-na-filozoficke-fakulte-255494

Foto u perexu a článku: staženo z https://pixabay.com