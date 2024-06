Na chvíli jsme pupkem bitcoinového světa

V těchto dnech probíhá v Praze „Největší bitcoin akce v Evropě“. Mezinárodní mega-akce s velkým množství speakerů.

Kdo tuhle akci navštíví, nutně musí odcházet s dojmem, že kryptosvět je již zcela normální, etablovanou součástí našeho světa. Přítomní bitcoineři o kryptu nemluví, ale žijí ho. Je to normální měna, normální peníze, které používají, ale také normální technologie umožňující i jiné služby než jen platební, třeba tokenizaci aktiv. A potom vyjdete na ulici – a první člověk, kterého potkáte a kterému řeknete, z jaké akce se vracíte, vás uzemní výrokem: „Já na ten bitcoin moc nevěřím…“ A vy si uvědomíte existenci dvou relativně málo propustných světů, dvou zcela odlišných sociálních bublin. A co víc: Nejen že vedle sebe existují dvě sociální bubliny, jedna žijící v kryptosvětě a druhá kryptosvět nechápající, ale hlavně tyto dvě bubliny ne vždy doceňují, jak se mohou navzájem ovlivnit.

Jde o to, že bublina žijící mimo bitcoin většinou nedoceňuje do plné míry, jaké úžasné možnosti tato technologie do budoucna skýtá, ale současně s tím také nedoceňuje, jaké hrozby plynou ze zneužití této technologie od okamžiku, kdy se dostala do rukou státu, respektive centrálních bank. Centrální banky totiž z geniálního sluhy začaly vyrábět velmi špatného pána v podobě digitálních měn centrálních bank (CBDC).

Abychom si rozuměli, vyjasníme si několik pojmů. Digitální měna centrální banky (CBDC) je totiž často lidmi chybně chápána jako synonymum pro bezhotovostní měnu. Ale tak tomu není.

Výraz digitální měna je obecným označením pro jakýkoli typ virtuální měny, která existuje v digitální podobě. To může zahrnovat kryptoměny (např. bitcoin), digitální verze tradičních fiat měn, které jsou vydávány centrální bankou, nebo CBDC.

Kryptoměna je druh digitální měny, která využívá kryptografii pro zabezpečení transakcí a tvorbu nových jednotek měny. Kryptoměna je OBVYKLE decentralizovaná, není regulována žádnou centrální autoritou a nepotřebujete k ní bankovní účty.

Taky CBDC (digitální měna centrální banky) je druh digitální měny, ale digitální záznam o peněžní hodnotě je uložen přímo u centrální banky. Transakce s CBDC se provádějí elektronicky, obvykle přes bankovní systém, podobně jako u tradičních bezhotovostních plateb.

A o té centralizaci to všechno je. Tradiční kryptoměny, s jakými jste se setkali na „Bitcoin Prague“, většinou nemůžete ovládnout z jednoho centra. CBDC ano, a právě proto se začínají mezi centrálními bankami lavinovitě šířit. Umožňují totiž centrální bance větší kontrolu nad každým uživatelem.

Ne každý bitcoiner si uvědomuje míru, do jaké pokročil vývoj CBDC. A jen minimum lidí stojící mimo kryptosvět ví, o co se jedná.

CBDC jsou technologií, která umožňuje narušení soukromí a sledování finančních transakcí. Samozřejmě, že veřejně to centrální banky nekomunikují. Ale pokud nějaká technologie něco umožňuje, je jen otázkou času, kdy to něco bude použito.

Nejde jen o to, že centrální banka ví, co, kdy, kde a od koho kupujete; jde hlavně o to, že vám v tom velmi účinně dokáže zabránit. Tak například dnes není nelegální svými penězi podporovat investigativní novináře. Pokud by ale v dané zemi došlo ke změně politického režimu, tak kvůli zavedení CBDC by existoval záznam o dané činnosti, která by mohla být vyhodnocena jako problematická. Tato osoba by následně mohla čelit sledování nebo represím, kdy jí bude zablokováno její CBDC a osoba se ocitne bez peněz. CBDC je tedy dokonalý nástroj k podpoře diktatury a potírání politické konkurence. Ve spojení s digitální identitou a postupným rušením hotovosti je to klon čínského systému sociálních kreditů.

Není nutno dodávat, že bitcon a spol fungují přesně opačně – digitální stopa, kterou po sobě zanechávají, je minimální. Bitcoin funguje přesně naruby než CBDC. A proto je taky centrálním bankám trnem v oku. Právě zde musíme hledat více či méně hysterické výkřiky různých centrálních bank světa o tom, jak je třeba bitcoin regulovat v zájmu údajného bezpečí uživatelů. Mohu vás ubezpečit, že skuteční bitcoineři o „ochranu“ státu nestojí; oni bitcoin využívají právě proto, aby získali bezpečí před dohledem státu.

Neboli aby získali bezpečí třeba před klonem kryptoměn – před digitální měnou centrální banky.