Spustila se řetězová reakce našeho zchudnutí

Není žádným tajemstvím stále klesající výkonnost českého průmyslu. Poslední údaje za průmysl ukazují meziroční pokles o 2,7 %. Ale co je ještě horší – tento pokles je soustavný. Trvá už příliš dlouho.

Průmysl jde do zásadního útlumu, který nemá nic společného s hospodářským cyklem. Jde o strukturální, hlubokou změnu, ztrátu konkurenceschopnosti, ubývání zejména těžkého průmyslu. A zde platí: Většinou vlna poškozování průmyslu začíná u energetiky, následně se přelévá do těžkého a energeticky velmi náročného průmyslu, odtud se přesouvá do stavebnictví a strojírenství. A tak dál a dál. Jednotlivé výroby na sebe navazující se pokládají jak domino směrem od energeticky nejvíce náročných výrob, až v poslední fázi vlny končí potravinářstvím. Přesně takovou vlnu jsme pozorovali i v covidu kvůli lockdownům, následně pak podruhé při šíření inflační vlny.

A proč se o tom bavíme teď: Protože pravděpodobně se nám rozjíždí další taková vlna, která začíná v energetice a postupně dominově projede celou ekonomikou až do jemnějších výrob. Co je příčinou: Možná jste měli dojem, že energetická krize již odezněla. To je ovšem chybný předpoklad. Navenek viditelný pokles ceny elektřiny prezentovaný jako konec energetické krize je pouze vedlejší projev toho, že kvůli útlumu průmyslu poklesla poptávka po energiích, a proto není tak velký převis poptávky po energiích nad jejich nabídkou. Jenomže byť tento převis není tak velký jako na vrcholu krize, převis to pořád je. A nejspíš vzroste.

Pokud tomu někdo nevěří, zde jsou další čísla: Inflace za duben znovu zrychlila svůj růst, a to na 2,9 %. Někteří provládní ekonomové to „vysvětlují“ tvrzením, že obchodníci se kolem Velikonoc utrhli ze řetězu, zdražili si svévolně potraviny, a to způsobilo nečekaný nárůst inflace. Jenomže to je nesmysl, tohle rozhodně není otázka řetězců. Když se totiž podíváte na rozložení inflace, zjistíte například, že zatímco ceny zboží úhrnem vzrostly jen o 1,4 %, tak ceny služeb přidaly 5,3 %. Lze snad rostoucí ceny služeb vysvětlit zdražením řetězců kolem Velikonoc? To by asi bylo hodně vykloubené tvrzení, že…? Ve skutečnosti živnostníci a drobní podnikatelé jsou tak tlačení ideologickými regulacemi a buzeracemi státu, že prostě bez zdražení nejsou schopni fungovat dál.

A pozor, ceny elektřiny vzrostly rovnou o 12,0 %. Chtěl by mi snad někdo tvrdit, že za zdražení elektřiny o 12 % mohou obchodníci, kteří se během Velikonoc „utrhli ze řetězu“? Opravdu si někdo myslel, že energetická krize je zažehnaná? Pokud ano, tak byl na omylu.

Je ale pravda, že jedním z motorů dubnového zrychlení meziroční inflace skoro na 3 % byly ceny potravin. Jenomže ono to není tak, že by si řetězce svévolně přihodily pár procent k cenám. Přemýšlejte: Jak se tvoří cena potravin? Proč zdražovaly potraviny v minulých měsících? Přeci protože bylo nákladnější je vyrobit. A teď se vraťte k tomu, co jsem právě řekla – jak výrazně zdražila třeba elektřina. Je to zkrátka pořád ta stejná písnička: Green Deal, který likviduje evropskou energetiku, evropský průmysl, evropskou konkurenceschopnost – to je červená niť táhnoucí se našimi ekonomickými problémy. To je to něco, kvůli čemu chudneme, máme draho. A bude to pokračovat. A energetika je první na ráně. Tam to všechno začíná a valí se to jako domino dál celou ekonomikou.

Už v příštím roce nejspíš dojde k odstavení kondenzační výroby v elektrárnách, protože kvůli nesmyslným emisním povolenkám se výroba nerentuje. Nejspíš zavřou Elektrárna Chvaletice a Elektrárna Počerady. To je nějakých 8 terawatthodin. Jenomže ve ztrátě začínají být už i teplárny a závodní energetiky, jejich provoz se taky nerentuje – mají záporné marže nejen kvůli uměle vytvořeným emisním povolenkám, ale i kvůli zdražující elektřině. A čím víc elektráren zavře, tím víc zdraží elektřina. To je dalších asi 9 terawatthodin.

Po elektrárnách a teplárnách a závodních energetikách poklesne odbyt dolům a lomům na uhlí, takže se ani jejich provoz nebude rentovat (a mnohým se nerentuje už dnes). Takže i ony zavřou. Jakmile zavřou povrchové doly na hnědé uhlí, nebude palivo ani pro ty teplárny, které dosud budou v provozu, takže zavřou i ony.

Vláda stále blouzní o přebudování uhelných elektráren na plynové, ale do té doby žádné náhradní plynové zdroje nevybudujeme, kdybychom se na hlavu postavili. A i kdybychom je hypoteticky postavili (což se tak rychle nepodaří) – plyn je stále nedostatkový, tedy drahý. Tedy i produkce tepláren a technologického tepla musí zdražit.

A to ještě nemluvíme o tom, že podniková teplárna litvínovského závodu Orlen Unipetrol spaluje hnědé uhlí a využívá k provozu rafinérie provozní páru. Aktuálně využívá zhruba 1 milion tun nízkovýhřevného uhlí z lomu Vršany. Pokud tento hnědouhelný lom uzavře, nebudeme schopni jej nahradit. Máme sice třeba lom Bílina, ale kotle každé teplárny jsou dimenzované na konkrétní výhřevnost konkrétního lomu. Rafinérie dodávající pohonné hmoty tedy bude bez snadno dostupné energie.

Veřejnost měla být uchlácholena tím, že postavíme nový blok jaderné elektrárny Dukovany, takže energie znovu bude dostatek. Ale to bychom tu nesměli mít ideologii Green Deal a servilnost naší vlády Bruselu. EU nám totiž „povolila“ dostavbu za naprosto nesmyslných podmínek, které nám k dostatku energie rozhodně nepomohou. Evropská komise totiž nařídila Česku, že 70 % elektřiny z nového bloku musí ČR dalších 60 let prodávat prostřednictvím burzy, tedy nejspíš lipské burzy. Jinými slovy, my musíme naši levnou a stabilní energii prodávat a vyvážet, a naopak musíme dovážet drahou a nestabilní energii z německých větrných parků. Ještě jinak řečeno, dostavba bude drahá, ale ke zlevnění elektřiny nepovede, protože Evropská komise nám v podstatě nařídila nepoužívat atomovou elektřinu na úkor obnovitelných zdrojů! Tohle rozhodně konec energetické krize není, naopak je to další krok v protlačování Green Dealu.

Na Green Dealu je pro Čechy nejsmutnější, že jeho prosazování dosáhlo největší rychlosti za našeho předsednictví, takže sice nám ho diktuje Brusel, ale byli jsme to my, kdo nejvíc přikládal pod kotel.

Tedy ať to bereme z jakékoliv strany, je již v pohybu energetické domino. Spouští se řetězová reakce rozpadu naší energetiky, na to navazující zánik našeho průmyslu a poškozování celé české ekonomiky. Bez energetiky není průmyslu. Bez průmyslu není vyrobených hodnot. Tuto řetězovou reakci spustila nehumánní ideologie Green Deal, která se nestydí vydávat se za údajnou ekologii.