Svobodní, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 7 priorit do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

Tato strana si do voleb dala 7 zásad, které jsou podle ní důležité.

Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, která to vidí jinak.

Pamatujte v programu nemusí být všechno co chtějí, jen to co si myslí že zákazník chce nejvíce.



Jádro a mašiny místo Green Dealu:

Podpora zrušení zákazu aut se spalovacím motorem je dobrá věc, protože snižuje svobodu lidí a tím i efektivitu. Člověk by měl mít možnost jezdit s čím chce, pokud dokáže uhradit škodu, kterou tím způsobuje, a to je už na každém, ať se rozhodne. (+2)

Podpoření zmírnění systému emisních povolenek může být, když se dohodnou. Ale cíl zrušení emisních povolenek je vracení se zpět k větší externalitě na trhu. Externality jsou náklady a škody, které trh nezapočítává do ceny, nejčastěji kvůli zanedbatelnosti a náročnosti vymáhání. Dříve to bylo vypouštění odpadu na ulici a do potoků. (-1)

Korunu a hotovost nedáme:

Nepodpořením nahrazení digitálního eura jiným novějším digitálním eurem je spíše na škodu, protože CBDC může snížit zadlužení státu a tím snížit tlak na daně. Snížení daní by udělalo EU konkurenceschopnější. Podpora zachování české koruny a hotovosti je spíše vlastenecký počin. Nemá to moc velký dopad na společnost, pokud se to porovnává s Eurem.

Udržme právo veta:

Ano, právo veta je prospěšné pro společnost, protože pokud nějaký zákon nevyhovuje dané zemi, je správné, že ho nemusí přijmout. Tím nebrání, aby si ostatní země ten zákon schválily sami na svém území a časem ukázali, že je výhodný. (+2)

Bezpečnost a armáda EU:

Ano, je lepší, aby každý stát měl svoji armádu než jednu společnou. (+2)

Pevnost Evropa, konec nelegální migrace:

Důslednější obrana hranic před nelegálními migrací je prospěšná. (+2)

Svoboda slova:

Zatím není potřeba pomáhat lidem v rozeznávání faktů a umělých. Bohužel do budoucna trh dobrovolně začne využívat dělbu práce při posuzování informací, aby se udržela konkurenceschopná efektivita zákazníků.

Prošetření covid – zakázek:

Zpětná kontrola a případné potrestání porušení pravidel je důležité pro boj s morálním hazardem. (+1)

Strana celkem získala 8 bodu.

Zdroj informací: https://svobodni.cz/eurovolby/