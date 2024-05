Starostové a nezávislí, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 11 priorit do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

Strana má 11 volební priority.

Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, která to vidí jinak. Pamatujte, že v programu nemusí být všechno, co chtějí, jen to, co si myslí, že zákazník chce nejvíce.

Postaráme se o kvalitu života v regionech. (-1)

Není prospěšné protože, vyrovnávání rozdílu mezi regiony může vést k nespravedlivé rovnosti, kdy bohaté regiony platí daně, aby peníze využili regiony, které v minulosti byly méně úspěšné. Práce úspěšných nese odměnu neschopným. To je morální hazard.

Postaráme se o to, aby Evropa byla přívětivá i pro mladé lidi.

Není prospěšné protože, nezkušení mladí lidé měli získávat zkušenosti v soukromém sektoru a ne ve státním. Protože tam se setkají lépe s tím, že jejich práce musí dávat zákazníkovi smysl a užitek, aby se uživili a byli pro společnost užiteční.

Postaráme se o Evropu bez nelegální migrace. (+2)

Ano, ochrana hranic a rychlé navrácení nelegálních migrantů je prospěšné pro společnost.

Postaráme se o to, aby Evropa snižovala emise skleníkových plynů.

Chtějí investovat do ekologie, jestli tato investice bude zisková za vynaloženou cenu, ukáže až čas.

Postaráme se o to, aby Evropa v boji s dezinformacemi vítězila. (-1)

Snižování nezávislosti médií na státu není prospěšné pro společnost, protože ani stát neví, co je dezinformace. Protože nepravdivé informace v minulosti šířil třeba za covidu.

Postaráme se o bezpečnost Evropy. Neurčitě napsaný.

Nejspíše myslí vytvoření společné armády… to by nebylo prospěšné pro společnost, protože společná armáda je zneužitelná vůči spojeneckým státům a trpí špatnou motivací při její údržbě.

Postaráme se o energetickou a surovinovou bezpečnost Evropy. (-1)

Rozšíření strategických surovin myslí jako to, že ukážou na mapě a tam najdou nová naleziště ropy? Zvyšování soběstačnosti nad úroveň, která se přirozeně vytvořila, snižuje efektivitu tím, že na trhu budou dražší věci. Také to zavání snižováním svobody lidí a tím více centralizovaným rozhodnutím, které nemá tak efektivní zpětnou vazbu, a hrozily by nedostatky a přebytky.

Postaráme se o snížení zbytečných regulací.

Nepíší, jak poznají zbytečnou regulaci, je to tedy jen reklamní gesto.

Postaráme se o to, aby se velcí hráči nevyhýbali placení daní. (-2)

Není prospěšné protože, zvýšení zdanění technologických gigantů způsobí zhoršení služeb, které nám poskytují, nebo úplnou ztrátu. Proto je to neprospěšné pro společnost.

Postaráme se o ochranu vašich osobních údajů.

Nepíší, jak.

Postaráme se, aby mladí lidé dostali příležitost účastnit se demokracie. (-2)

Snižování hranice pro volební právo jen zvyšuje šanci, že budou volit lidé podléhající populistickým socialistickým slibům, které jsou neefektivní v řešení problému. Stejně jako potřebujeme, aby o operaci rozhodovali zkušení doktoři, tak potřebujeme, aby volili jen ti zkušení lidé, nejlépe ti, kteří měli dost času nastudovat a pochopit ekonomii.

Celkem získali -5 bodů.

zdroj informaci: Starostové a osobnosti pro Evropu - Evropské volby 7. června 2024 - Eurovolby 2024 - Programy do voleb