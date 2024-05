Spolu, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 10 priorit do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

Tři strany(KDU-ČSL,ODS, TOP09) se spojily a vytvořili 10 priorit, které jsou pro ně důležité.

Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, která to vidí jinak.

Pamatujte v programu nemusí být všechno co chtějí, jen to co si myslí že zákazník chce nejvíce.



Evropa vnitřně svobodná (+1)

Snižování byrokratických překážek mezi státy EU je prospěšné pro společnost, ale ještě více by bylo prospěšné to tak chtít vůči celému světu.

Evropa vnitřně bezpečná (+2)

Větší ochrana před nelegální migrací je prospěšná. Stejně tak je správné odmítat kvóty na přerozdělování migrantů. Správně říkají, že je potřeba migranty posuzovat podle bezpečnostní hrozby; já bych dodal, i podle potenciálního přínosu (schopností).

Obrana Evropy před hrozbami zvenčí. (+2)

Je prospěšné, aby i mimo hranice státu nebo EU nebylo výhodné násilně přivlastňovat území. Protože pak by bylo ekonomicky výhodné válčit a byla by jen otázkou času, kdy si někdo bude chtít přivlastnit nás. Proto je výhodné podpořit ty, kteří se brání okradení dnes, abychom nemuseli riskovat v budoucnu naše životy. Dále je prospěšné, že nechtějí společnou evropskou armádu, protože ta by mohla být zneužita proti členským státům a byla by špatně udržována (špatná motivace: problematika veřejného vlastnictví).

Evropská konkurenceschopnost (+2)

Nechat to na volném trhu a jen v rizikových sektorech pokřivovat volný trh je pro společnost prospěšné. Protože tím se snižuje riziko, které přirozeně čistý volný trh vytvoří, když výrobu zajišťuje centrálně jen jeden nejlepší výrobce. Trh, ale chce jít nejen za výnosem, ale také za minimálním rizikem, protože to zajišťuje největší dlouhodobou efektivitu trhu.

Evropa energeticky nezávislá (+1)

Zrovnoprávnění jaderné energie s obnovitelnou energií je správné. Je nekonzistentní znevýhodňovat jadernou energetiku, když nezpůsobuje externality, které by trh nezapočítával.

Zelená Evropa pro člověka.

Příliš obecné, záleží na tom, kde najdou rovnováhu mezi individuálním vlastnictvím a vlastnickými právy.

Evropa propojená dopravní a informační infrastrukturou.

Jedná se o investici, čas ukáže, jestli za tu cenu se vyplatil zisk. Teoreticky to je dobrá investice.

Prosperující zemědělství a živý venkov. Jedná se o investici, čas ukáže, jestli za tu cenu se vyplatí zisk. Teoreticky to je založeno na individuálních hodnotách, které ale pravděpodobně nepřinesou větší bohatství společnosti.

Evropa sociálně a kulturně rozmanitá. (-2)

Pokud se pořízení dítěte nevyplatí bez podpory státu (a dnes se to vyplatí), tak ti lidé, kteří se to nevyplatí nebo to neutáhnou, by děti neměli mít. Je to přirozený výběr jako v přírodě a není dobré ho narušovat.

Evropa budoucnosti. (+2)

V tomto bodě je důležité, že nechtějí rušit právo veta. Protože pokud nějaký zákon nevyhovuje dané zemi, je správné, že ho nemusí přijmout. Tím nebrání, aby si ostatní země ten zákon schválily sami na svém území a časem ukázali, že je výhodný.

Strana tedy získala 8 bodu.

zdroj: Program strany: https://eu2024.programydovoleb.cz/strana/160