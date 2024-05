SPD a Trikolora, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 15 priorit do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

Strana má 15 volebních priorit.

Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, které to vidí jinak.

Pamatujte, v programu nemusí být všechno, co chtějí, jen to, co si myslí, že zákazník chce nejvíce.

Ochrana práva veta je prospěšná pro společnost. (+2)

Protože pokud nějaký zákon nevyhovuje dané zemi, je správné, že ho nemusí přijmout. Tím nebrání, aby si ostatní země ten zákon schválili sami na svém území a časem ukázali, že je výhodný.

Zastavení nelegální imigrace a zablokování kvót na imigraci je prospěšné pro společnost. (+2)

Protože přijímání nových lidí do země jen kvůli tomu, abychom měli nějaký počet, není zodpovědné.

Odstoupení od obchodování s emisními povolenkami a energii přes Lipskou burzu není prospěšné pro společnost. (-2)

Protože je jedno, kde se určuje cena elektriky, pokud u toho neomezujeme poptávku nebo nabídku. A případné omezování by bylo škodlivé, protože prodej přebytků snižuje cenu domácím odběratelům a stejně tak nákup v době nedostatku. Není prospěšné pro společnost ani odstupování od emisních povolenek, protože řeší externalitu na trhu. Neboli započítává škodu a náklady způsobené používáním fosilních zdrojů. Zrušení by tedy bylo výhodné, pokud by se na tom dohodl celý trh na zemi a ne jen trh na území ČR.

Zakotvení práva na hotovost není prospěšné pro společnost. (-1)

Protože s klesající poptávkou po hotovosti to zbytečně zvedá náklady těm, kteří ji nechtějí přijímat.

Ochrana občanských svobod a svobody slova. Svoboda slova je prospěšná společnosti.

Ale SPD by potřebovala i pocítit více druhou stranu té samé mince a váhu svých slov. A když jí je soudem přikázáno se omluvit za lži, tak se neomlouvat veřejně o půlnoci a jen 5 minut, aby to vidělo minimum lidí, ale pěkně celý měsíc.

Společná zemědělská politika EU je škodlivá, protože nařizuje % míru samostatnosti. (-1) Stanovovat si tedy vlastní % míru samostatnosti je stejně škodlivé, jen to má populistickou nálepku naše.

Odpor proti neomarxistické, genderistické a multikulturní agendě a indoktrinaci a obrana tradiční rodiny. NE pozitivní diskriminaci menšin. Odstřižení politických neziskovek od veřejných peněz.

Vnitřní strach z názoru ostatních.

Zabránění tomu, aby Evropská unie financovala válku na Ukrajině. (-2)

Není prospěšné nepomáhat sousedům, kteří se brání okradení. Protože úspěšný zloděj je motivován činem opakovat a svým úspěchem motivuje i ostatní získávat věci bez práce. Nefinancovat obranu lidí, kteří jsou v právu, je morální hazard.

Zabránění všem snahám o omezení automobilové dopravy a spalovacích motorů.

Jedná se o investici, až čas ukáže, jestli to za tu cenu stálo.

Odmítnutí snah o změnu poválečného uspořádání. Obrana Benešových dekretů.

Minimální dopad na prosperitu.

Odmítnutí snah Evropské unie o zavedení centrální digitální identifikace.

I decentralizované identifikace budou mezi sebou spolupracovat, aby zvýšily efektivitu dopadení. Minimální dopad, pokud nebudou omezovat dobrovolnou spolupráci.

Ne evropské armádě a policii. (+2)

Ano, společná armáda není prospěšná pro společnost, protože může být zneužita vůči jednotlivým členům EU a trpí špatnou motivací ji udržovat funkční.

Zrušení unijních dotací na škodlivé nesmysly.

To právě nikdo nemůže vědět, která investice bude ztrátová a tím škodlivá. To ukáže čas, jestli se vyplatí.

Ne novým regulacím a nesmyslným omezením podnikatelských aktivit a životů občanů.

Příliš obecné. To právě nikdo nemůže vědět, která investice (deregulace) bude ztrátová a tím škodlivá. Zisk není jen peněžní. To ukáže čas, jestli se vyplatí.

Strana tedy získala 0 bodu.

zdroj: Program strany: https://eu2024.programydovoleb.cz/strana/154