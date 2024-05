Přísaha a Motoristé, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 5 priorit do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

Mají ve volebním programu 5 priorit na které se podíváme.



Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, která to vidí jinak.

Pamatujte v programu nemusí být všechno co chtějí, jen to co si myslí že zákazník chce nejvíce.



Budou hlasovat pro přísnou nelegální migraci a proti podpoře masové migrace a přerozdělování migrantů mezi evropskými zeměmi. (+2)

Ano oboje je škodlivé pro společnost. Protože lezení na cizí pozemek bez povolení je porušování vlastnického práva a přerozdělení migrantu jen podle počtu nedává smysl, důležitý je jejich individuální přínos ne počadí a počet.

Budou proti narušení práva veta a omezení suverenity státu. (+2)

Pokud nějaký zákon nevyhovuje dané zemi je správné že ho nemusí přijmout. Tím nebrání, aby si ostatní země ten zákon schválili sami na svém území a časem ukázali, že je výhodný.

Podpoří zrušení zákazů pro spalovací motory. (+2)

Ano zákazy jsou špatné, protože snižují možnost trhu hledat nové řešení pro aktuální problémy.

Jsou proti současné podobě Green Dealu kterou považují za ohrození průmyslu. (-1)

Pokrok vždy narušuje původní průmysl, stejně jako auta narušila chov koní. Pokud zákazník nebude chtít valchu, ale pračku, výrobce valchy zkrachuje. Proto Čína kvůli nám začíná vyrábět elektrické auta, aby nezkrachovala její ekonomika. Není tedy pravdou, že evropský boj s CO2 ohrožuje náš průmysl. Změna ovlivní všechny.

Na Green Dealu je pro společnost špatné, že jsou v něm zákazy. Zbytek je investice, která je podložená změnou práva. Neboli, stejně jako v minulosti. Víme, že otrokářství je špatné a že zrušení otrokářství naráz by zničilo náš průmysl. Změna tedy musí být postupná a podložená právem.

Efektivita otroka vykonávat práci je nižší než efektivita svobodného člověka, který je nutí pracovat jeho chamtivostí po utrácení a po lidských potřebách. Stejně tak efektivita spalovacího motoru je 35 % a efektivita elektrického motoru 95 %. Když je zavedený systém založený na fosilní energii, bude i tak lacinější, i když má horší efektivitu, kvůli vytvořené infrastruktuře. Pokud ale bude stejně tak vytvořena infrastruktura pro obnovitelné zdroje a uložiště, fosilní zdroje nebudou konkurenceschopné. Jde tedy jen o počáteční investici. Stejně jako nevyužívat otroky a investovat do zlepšení pracovních podmínek, aby zaměstnanci pracovali dobrovolně, je ze začátku nákladnější a neziskové.

Obnovitelná energie nemůže být centralizovaná, nutně tedy rozloží zdroje energie do rukou lidí, kteří budou méně závislí na státu, pokud si sami nezvolí, že chtějí dohled. Nový systém tedy zvýší samostatnost těch nejmenších a to lidí samotných, což je lepší než samostatnost státu.

Proti přechodu z české koruny na euro.

Ano česká koruna funguje dobře, ale je stejně inflační jako euro. Jde tedy o vlasteneckou postoj, který nemá významný dopad na společnost.

Strana tedy získala 5 bodu.

zdroj: Program strany: https://eu2024.programydovoleb.cz/strana/169