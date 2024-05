Hnutí ANO, ekonomické důsledky programu.

Stručně hodnotím jejich 5 priorit do voleb EU, které sami zveřejnili. Pro ty co hledají další argumenty.

Mají do voleb 5 priorit.

Pamatujte, že program vždy jen ukazuje ideální představy, jak by to chtěli. V realitě to tak nebude, protože každá změna má svoji cenu a vždy musí dělat kompromisy s konkurencí, která to vidí jinak.

Pamatujte v programu nemusí být jen všechno co chtějí, jen to co si myslí že zákazník chce nejvíce.

Zájmy České republiky na prvním místě. (+2)

Zachování práva veta je prospěšné pro společnost. Protože pokud nějaký zákon nevyhovuje dané zemi je správné že ho nemusí přijmout. Tím nebrání, aby si ostatní země ten zákon schválili sami na svém území a časem ukázali, že je výhodný.



Stop ilegální migrantům (+2)

Jsou proti kvótám na přijímaní imigrantů, co je prospěšný pro společnost. Protože přijímání nových lidí do země jen kvůli tomu abychom měli nějaký počet není zodpovědné.

Ostře proti zelenému šílenství (+2)

Jsou proti zákazu spalovacích motoru. Ano zákazy jsou špatné, protože snižují možnost trhu hledat nové řešení pro aktuální problémy. V minulosti hlasovali pro Green deal když ještě nebylo populární být proti.

Soběstačnost ve výrobě energie, potravin a léku.

Podpora jaderné energie je investice s nejistým výsledkem, až čas ukáže, jestli to za tu cenu stálo. Teoreticky spíše ne protože jaderná energie patří mezi nejdražší a dlouhodobě cena neklesá. (při započítání celé životnosti zdroje)

Dále omezování chovu jako třeba zákazy je škodlivé pro společnost a v tom případě by jejich jednání bylo prospěšné.

Podpora výrobu leků v EU je investice s nejistým výsledkem, až čas ukáže, jestli to za tu cenu stálo.

Svobodné vyjadřování bez cenzury

Ano větší svoboda projevu může lehce pomoci společnosti. Neni tak velká nesvoboda, aby přínos mohl ocenit body.



Strana tedy získala 6 bodu.

zdroj: Program strany: https://eu2024.programydovoleb.cz/strana/144