Víčka PET lahví

Opět nám někdo (stát) ukrojil kousek svobody v domnění, že jsme nesvéprávní hlupáci, kteří nedokážou po vypití lahve víčko našroubovat zpět. Počítá s tím, že jsme všichni nedisciplinovaní polointeligenti.

Dříve, když ještě nebyla víčka spojena s PET lahví, dbal jsem na to, abych čepičku nezapomněl našroubovat na prázdnou láhev. Jednak to bylo možnost, jak podtlakem udržet láhev splácnutou a dále jak zařídit, aby mi cestou do žlutého kontejneru do tašky s petkami nevytekly nějaké odporné zbytky. Od té doby, co spojena jsou, vzteky bez sebe odtrhávám víčko od lahve, protože se z ní nemohu napít, nemohu ji zavřít a nedávno nám vytekla právě díky těm hloupým spojkám slaná minerálka do tašek v autě. Zuřil jsem, museli jsme všechno vyprat a kufr auta vytřít. Takže za mě je to NEMOCNÝ NÁPAD, který obtěžuje zákazníky. Slavnostně prohlašují, že nehodlám tento idiotský nápad podporovat. Opět nám někdo (stát) ukrojil kousek svobody v domnění, že jsme nesvéprávní hlupáci, kteří nedokážou po vypití lahve víčko našroubovat zpět. Je to výhonek socialismu, který reguluje snad úplně všechno, protože počítá s tím, že jsme všichni nedisciplinovaní polointeligenti, jako jejich voliči. Já je nevolím, volit nikdy nebudu a je mi líto, že strany, které naopak volím, tyto nesmysly nelikvidují hned v zárodku. Mám švýcarský důstojnický nůž, kterým důsledně odřezávám ty plastové spojky, které svazují nejen lahev, ale i mne! Vzhledem k tomu, že se stejně počítá se zavedením vratných PET lahví je to jen dočasná a zbytečná buzerace. Proč se výrobci více nebránili? Musejí pokrytecky přitakat na každou hloupost, aby jim snad ekoteroristé nevyhlásili bojkot? Zelení blázni stejně balenou vodu a limonády nepijí, ty přece nejsou vůbec zdravé audržitelné.

Na spravení nálady si dovolím připojit tři citáty, které mě v poslední době nadchly!

„Svět dříve řídili ti chytří. Bylo to kruté. Chytří nutili tupce, aby se učili. Pro tupce to bylo těžké. Teď svět řídí tupci. Je to spravedlivé, protože tupců je mnohem víc. Chytří se teď učí mluvit tak, aby jim tupci rozuměli. Když tupci něčemu nerozumějí, je to problém chytrých. Dříve tupci trpěli. Teď trpí ti chytří, takže utrpení je teď vlastně méně, protože chytrých je stále míň.“

Alexandr Mitrofanov

„Je bohužel mimo mou schopnost řešit všechny hrůzy světa, ale je v mých chabých schopnostech zanechávat pozitivní otisk v každém dnu, který mi byl dopřán.“

David Vávra

„Po čtyřicítce každý připomíná rozbombardované město. Stárnutí je těžké. Když lidé dosáhnou toho, co si přáli, bývají zklamaní; když toho nedosáhnou, jsou zklamáni ještě víc. Jak zestárnout, aniž by se člověk proměnil ve sráče? Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří oplývali vtipem a talentem, když jim bylo třicet, a teď je jim šedesát a víc, z těch lidí nezbylo nic! Je snadné být pozoruhodný, když je vám třicet. Ale zkuste si uchovat humor, zvídavost a něhu do sedmdesátky. To je výjimečné!“

Virginie Despentes