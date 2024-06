Ve skutečnosti je to krize morálky

Ze strachu, z toho, že nebudou znovu zvoleni ustupují politici jednou zemědělcům, příště železničářům, pak soudcům... Odbory mají příliš velkou moc.

Západní levice a totalitní režimy rády hovoří o krizi kapitalismu na Západě. Je to však ještě kapitalismus? Není to spíš tak, že z původního svobodného tržního hospodářství díky dotacím a regulacím skoro nic nezbylo? Nevolám po ranném kapitalismu konce 19. století, který byl naprosto sociálně necitlivý, chci zachovat přívlastek sociální, ale není možné, aby 90 % státního rozpočtu tvořily mandatorní výdaje, tedy výdaje zákonem dané. Jaký manévrovací prostor má potom (kterákoli) vláda k tomu, aby uskutečňovala svůj program? Řada zemí Eurozóny neplní Maastrichtská kritéria, která musí splnit každá země, jež na vstup do Eurozóny aspiruje. Vlády prostě pro pokrytí nekonečných sociálních výdajů tisknou více peněz. Ze strachu, z toho, že nebudou znovu zvoleni ustupují politici jednou zemědělcům, příště železničářům, pak soudcům... Odbory mají příliš velkou moc. Ze společnosti zásluhové jsme se stali společností nárokovou. Mladá generace má pocit, že bude začínat tam, kde my staří končíme, kam jsme se svou pílí za celý život dopracovali. Green Deal je ukázkou toho, jak malá skupinka lidí přijde s nesmyslem a celý zbytek politické scény se bojí říci, že král je nahý, protože by byli okamžitě kamenováni, takže se ty utopie schválí a realizují, ať to stojí, co to stojí! Zrovna tak politická korektnost neskončila tím, že ženy, homosexuálové a barevní docílili rovnoprávnosti, oni chtějí stále víc, ale zkuste to říci nahlas! Nemáme v sobě špetku tolerance. Každý, kdo má jiný názor je idiot a nepřítel. Čím je nádoba prostší, tím snáze ji lze ovlivnit, případně zfanatizovat. Anonymita (a)sociálních médií to celé vyhrocuje, zhrubnul slovník, časté jsou urážky a výhrůžky. To, co by málokdo někomu řekl do obličeje, vypisují frustráti na potkání. Nakonec i motivy onoho střelce na FFUK, které postupně unikají ze spisu jsou takové: „Nikdo mě nemá rád, nerozumí mi, neuznávají mě, neváží si mě, tak je postřílím!“

Kdo dnes ještě šíří tu nemoderní věc, které se říká morálka? Přepracovaní rodiče, kteří hledí jen na svůj prospěch? Vyděšení učitelé, kteří se bojí rodičů? Nadřízení, kteří podvádějí a okrádají své podřízené? Církev, ze které se stala parta směšně oblečených pedofilů? Sportovní prostředí prolezlé korupcí? Nebo snad politici, kterým, jde jen o jejich ego a znovuzvolení? Ta parta v Bruselu, kam všechny národy odložily své nepotřebné politiky? V čele s předsedkyní, která před tím naprosto selhala v roli ministryně obrany Německa? Kde je nějaká morální autorita, nějaký vzor? Už i politici ODS, kteří za živa nesnášeli jeho mentorování, se dovolávají chudáka Havla a ti ostatní mají na zdi aspoň obraz TGM. Neveselo, truchlivo je v tomhle kraji. A jinde to není lepší!