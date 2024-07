Fiala vysílá signáli

Dostat se k voličům ANO je složité, ježto argumentace jejich věrozvěstů není namířená na intelekt, nýbrž na podvědomé emoce a pudy, jako je například strach. Strach z cizinců, z války, z chudoby, z další epidemie atd.

Vždycky, když mi přijdou souhlasné a někdy dokonce pochvalné maily v reakci na mé texty, mám pochopitelně radost. Jsem rád, že mám čtenáře, kteří mají podobné názory a často i stejné pocity. Jenže roztleskávám roztleskané, jinými slovy pohybuji se uvnitř jedné názorové bubliny. Dostat se k voličům ANO je složité, ježto argumentace jejich věrozvěstů není namířená na intelekt, nýbrž na podvědomé emoce a pudy, jako je například strach. Strach z cizinců, z války, z chudoby, z další epidemie atd. Předsudky není možné vyvrátit žádnou logickou argumentací. Nedaří se to nikde na světě. Je mi líto, ale v tomhle fakt optimistou nejsem.

Strávil jsem dost dlouhou část pracovního života ve firmě, která žila marketingem, neboť jsme obchodovali s kosmetikou, která se nekupuje na základě racionální úvahy, nýbrž díky emocím a pudům. Nedělejme si iluze, že je tomu v politickém marketingu jinak. Takže, pokud bychom chtěli oslovit voliče populistů a extrémistů, museli bychom útočit na stejné emoce jako oni. Například na strach o budoucnost jejich dětí. V listopadu 1989 volali dělníci: „Své děti si mlátit nenecháme!“ Takže víme, že to funguje. Když to ví důchodce z Petřin, jistě to vědí špičkoví političtí marketéři daleko lépe. Po kolikáté se ptám, proč si je, proboha, současná koalice nenajme? Pan premiér dál vysílá směšně signáli (to není hrubka, ale výslovnost), ztrapňuje se s Nutellou a odsouhlasil před volbami do EP nevkusné billboardy. Při vší úctě k jeho práci, kterou nedělá vůbec špatně, to si nenechme vnutit, opravdu připustí návrat velkouzenáře Bureše a jeho kamarily, jen kvůli tomu, že není možné se shodnout na profesionálním spin doctorovi? Nešetří se na nesprávném místě?

Před posledními parlamentními volbami se demokratické strany spojily především díly tlaku, který vyvolal Milion chvilek. To se jinde (např. na Slovensku) nepovedlo. Budeme muset zase vyrazit na Letnou, abychom probudili náš sbor „Moravských učitelů“ ze snu? Neměl by to Milion chvilek zase zorganizovat, když jim to nedochází samotným? Už nezbývá mnoho času!