Geront nebo psychopat?

Čím víc se blíží prezidentské volby v USA, tím častěji si představuji, koho bych volil, kdybych byl Američanem a musím říct, že jsem rád, že jím nejsem. Ještě před pár lety, a hlavně po přečtení knihy M. Albrightové: Fašismus-Varování /česky Argo/, byl pro mě nevypočitatelný egomaniak a typický představitel americké arogance naprosto nevolitelný. Přiznám se, že s narůstající vlnou progresivismu, která už se z Kalifornie přelila přes oceán až do Evropy, a dokonce do našeho zahnívajícího rybníčku, se mé totální veto značně otupilo.

Mnozí evropští komentátoři vyjadřují své obavy, že by kačer Donald jen prohloubil americký izolacionismus a přesně podle hesla America first, by si hleděl pouze zájmů USA. Ptám se: A bylo tomu někdy jinak? Jasně mnoho amerických vojáků padlo v bojích proti nacismu i komunismu, na to není možné zapomínat, ale na druhé straně by bez různých špinavých her CIA možná bylo mnoho konfliktů ani nevzniklo. Kromě toho se domnívám, že kdokoli se ocitne v oválné pracovně, bude se muset zabývat především otázkou Číny, zatímco Evropa a Rusko nebudou americkou prioritou.

Z hlediska ekonomického pokládám levicové fantasmagorie za přímé ohrožení volného tržního hospodářství. Všemožné regulace, dotace, neudržitelně drahé sociální systémy, rostoucí mandatorní výdaje a místo zásluhového nárokový systém, to vše vede k ekonomickému kolapsu. Když k tomu přidáme absolutní ztrátu evropské konkurenceschopnosti díky zeleným vlastním gólům, nebude nutné s Evropou bojovat, ona se složí sama jako domeček z karet, nebo prohnilý socialismus sovětského typu. Evropu není třeba mlátit, ona se umlátí sama.

Zpět do USA. Čeho se obávat více? Že Joe zkolabuje a k moci se dostane jeho vice prezidentka, jejíž jedinou kvalifikací je barva kůže a obsah spodních kalhotek? Nebo, že se kačer v druhém období, kdy nemusí své kroky korigovat, aby byl znovuzvolen, bude chovat jako neřízená balistická střela dlouhého doletu?

Z hlediska ústavnosti a zákonnosti prokázal Trump naprostou neúctu k právnímu řádu, chval se a chová jako hysterické děcko, které sedí na zemi a křikem se dožaduje svého bez ohledu na výsledek voleb. Protože špatné vlastnosti se k stáru jen zhoršují, nedá se předpokládat, že by se v budoucnu choval lépe, spíše naopak. Jak daleko je při porušování zákona schopen zajít, se nejlépe ukázalo při útoku na Capitol.

Na závěr dobrá otázka, kterou si položil můj kamarád učitel: Svěřili byste na týden třídu puberťáků některému z obou prezidentských kandidátů? A přitom se oba cítí na to řídit nejmocnější zemi na světě.

V amerických volbách se nebude podobně jako všude jinde na zeměkouli volit pro, ale proti. Volitelé budou vybírat menší zlo. Problém je, že nevíme, kdo z nich jej představuje.