Komu hrozí chudoba?

Hodně se v poslední době mluví o chudnutí české společnosti a je to bohužel tak. Nejdříve devastující období čínské chřipky, pak astronomické ceny energií a na závěr hyperinflace. Kupní síla výrazně poklesla, poklesla ostatně i kupní síla úspor! To vše je pravda a bude to ještě chvíli trvat, než se dostaneme zpět, ale letos poprvé už se reálné mzdy zvedají a svítá na lepší časy. V souvislosti s tím je také řeč o tom, že mizí „střední třída“ tradiční kotva každé prosperující společnosti. U nás je to podle statistik každý, kdo má od 27 500 do 74 000 korun měsíčně. Řeknete si, když si někdo, kdo má těch 27 500 (a chce bydlet sám) zaplatí garsonku, tak mu zbydou čtyři stovky na den! Na jídlo, oblečení, koníčky, kulturu, dovolenou? To vskutku není žádná hitparáda. Situace se, ale rázně změní, když se dají dva singlové do deblu. Najednou máte 55 000 korun měsíčně, a to už je úplně jiná písnička. Jinými slovy, žít sám je vlastně těžký luxus, o tom rozvedení a ovdovělí něco vědí. Možná by to chtělo méně sobectví!

Zkuste udržet byt v Praze z jednoho důchodu. Pokud se v důchodovém věku přestěhujete na chatu, musíte mít auto, protože se jinak nedostanete k doktorovi. Jednoho dne vám lékař nedá potvrzení a o řidičák přijdete. Co pak? Ani si nenakoupíte. Samozřejmě existuje rohlík v košíku, ale každý servis něco stojí.

Co bych doporučil já a pravděpodobně i argentinský prezident? Méně sociálního cítění s mladými, zdravými a práceschopnými jedinci. Méně sociálního cítění s nezodpovědnými a línými. Na druhé straně při veškerém respektu k zásluhové složce penze a k rozhodnutí Ústavního soudu, by měla být stanovena výše minimálního důchodu, kterou by měl mít každý občan ČR. Nyní odcházejí do důchodu lidé narození kolem roku 1959, těm bylo v listopadu 89 asi třicet a měli tudíž do určité míry limitovanou šanci se v novém ekonomickém prostředí zorientovat. Měli ztíženou sociální mobilitu, neznali cizí jazyky atd. Takže bych navrhoval na omezenou dobu (třeba deseti let) na toto brát ohled a změnit koeficient pro výpočet starobního důchodu, který by více reflektoval shora uvedené limity. A ti ostatní? Striktně podle zásluh! „Každá ryba je tak daleko, jak chce rychle plavat“, napsal kolega M. Fuxa v textu k jedné písni.