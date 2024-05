Atentát na Fica a msta potrefených hus

Robert Fico poměrně dlouhou dobu mluví o možném útoku na vládní politiky. Včerejší postřelení je dost možná splněným přáním. Není ani překvapivé, že s atentátem pracoval i kybernetický útok na ČTK.

Robert Fico již delší dobu mluví o možném atentátu na vládní politiky. Jeho slova dokonce jednu chvíli podpořil i kybernetický útok na ČTK, kdy útočníci vydali falešnou zprávu o atentátu na Petra Pellegriniho.

Není vůbec překvapivé, že se kybernetické ruské útoky vyloženě schodují s vyjádřením proruských politiků a naopak, koneckonců ruka ruku myje. Dnešní útok na Fica je pochopitelný – Fico je lhář, který jde na ruku ruskému diktátorovi a likviduje slovenskou demokracii a právní řád.

Atentát má ale i svůj další, temnější rozměr. Je zneužitelný samotným Ficem a jeho vládou jako záminka pro větší uzmutí moci, konečnou destrukci demokracie a právního řádu.

Slovenská vláda může vyhlásit mimořádný stav a omezit tak občany na jejich právech a svobodách – zakázat veřejné demonstrace, lépe kontrolovat média, a urychlit a zjednodušit proces schvalování svých destruktivních zákonů.

Nikdo snad ani nemůže pochybovat o tom, že atentát bude zneužit i proti opozičním politikům, nepohodlným médiím, kterou jsou již dnes Ficem označována za nepřátelská média. Podpoří to i jeho konspirační teorie, kterými kazí mysl svých voličů. Strašení a šíření nenávisti Fico jistě posune na novou úroveň. Vládní politici Slovenska moje slova potvrzují – Danko, Blaha

Velkou „výhrou“ slovenské mafie je fakt, že Slovensko nemá horní komoru parlamentu, tedy senát, prezidentem je politický zločinný komplic a doslova „Hlas Smeru“. Neumím si představit lepší souhru událostí a lepší situaci. Neumím si představit, že by ten atentát nebyl zneužit, že není žádný plán, jak ho zneužít. Koneckonců o hrobě atentátu věděli dlouho dopředu a šli atentátu naproti svým chováním – útok byl na veřejnosti, jak kdyby nic nehrozilo. Fico měl naprosto běžný kontakt s občany.

Selhání policie aneb tolerance šíření nenávisti a lží

Fico stal premiérem, protože absolutně nikdo nevymáhal zákon proti šíření nenávisti a lžím, nikdo mu nedal mantinely, nikdo nechránil demokracii a právo. To stejné se děje i dlouhé roky u nás. Šířit poplašné zprávy o kontaminovaném obilí je norma, vymyslet si Opičí mor a pak jím strašit, je také norma. Měli jsme tu i pokus zrušit zákon proti podněcování nenávisti – nepřekvapí, že to bylo s dílny SPD.

Je těžké to vnímat černobíle

Slovenskou a Českou demokracii je zatím možné zachránit i bez střílení, to je asi to hlavní, co atentát staví mimo zákon. A jediný důvod, proč ho v konečném součtu pro a proti nepovažuji za správný. Ale je těžké plně odsoudit atentátníka, když víme, co Fico aktivně dělá a co tamní policie a soudy nedělají. Přitom to jsou právě oni, kteří mohli, a stále mohou, zabránit radikálnímu řešení, jakým je střelba do lidí. Jen oni mohou zachránit demokracii a právo, a zabránit opakování vlády diktátorů.

Ústava a zákony nám umožňují bránit demokracii a právo

Demokracie není anarchie. Je nutné ji bránit, abychom neopakovali minulost. Ústava nám dává podklad pro její obranu, vyloženě nám říká, že politické soutěže se mohou účastnit jen demokratické strany. Máme i zákon na soudní rozpuštění stran.

Hájit demokracii není zločin, rozpuštění nedemokratické strany není špatně. Je naprosto správně chtít se zbavit fašistů z SPD, je v pohodě zbavit se komunistů, je dobře nastavit mantinely lhářům a strašákům.

Nenechme si namluvit, že budeme stejní jako KSČ, když ji zrušíme. Zrušit zločince není to stejné, jako zrušit neviného. Nenechme si namluvit, že do demokracie patří anarchie projevu a že lhát je ok. Je naprosto v pořádku hnát k zodpověnosti zlé jazyky a šiřitele poplašných zpráv, šiřitele lží a propagandy nepřítele!