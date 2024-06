VAR škodí fotbalu

Ve fotbale bych systém VAR ponechal pouze pro prozkoumání toho, zda při vstřeleném gólu přešel míč celým svým objemem za brankovou čáru.

Systém VAR (zkratka, odvozená od slov Video assistent referee) byl do fotbalu zaveden od roku 2018. Jeho cílem bylo, aby moderní technologie pomáhaly minimalizovat chyby fotbalových rozhodčích, ať už se to týká ofasjdů, penaltových situací, červených karet či toho, zda vstřelenému gólu nepředcházelo zjevné porušení pravidel ze strany útočícího týmu.

Byť se technologie stále zlepšují, nelze říci, že by se žádné nespravedlnosti některému z fotbalových týmů již nestávaly. Jsou totiž situace, kdy i po několikanásobném zhlédnutí opakovaného záznamu bude polovina diváků tvrdit, že se penalta ve prospěch toho či onoho týmu pískat měla, a druhá polovina naopak, že neměla. Nebo případně situace, kdy dotyk hráče rukou, předcházející vstřelenému gólu, byl či nebyl v souladu s fotbalovými pravidly. I při systému VAR totiž stále hraje v řadě případů rozhodující roli lidský faktor, což je v tomto případě osoba, která situace u videa vyhodnocuje, takzvaný videoasistent.

Další věcí pak je, že neuznaných gólů je kvůli zásahům VARu až příliš, přičemž zdaleka ne vždy jde o tak zjevné porušení pravidel jako při situaci, kdy jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie, Argentinec Diego Maradona, dopravil při čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa v roce 1986 míč do sítě rukou, a gól přesto uznán byl. Nepočítal jsem, kolik gólů již nebylo uznáno po zásahu VARu na aktuálně probíhajícím mistrovství Evropy, ale troufnu si říci, že jich už určitě bylo více než deset. Ostatně, při včerejším osmifinálovém zápase mezi Německem a Dánskem byly góly odvolány hned tři (viz odkaz zde).

A zatímco u třetího gólu, který vstřelil německý útočník Wirtz v nastaveném čase za stavu 2:0 pro domácí, se asi většina fotbalových odborníků shodla v tom, že byl neuznaný právem, v případě prvního německého neodvolaného gólu po situaci, ke které došlo již ve 4. minutě zápasu, asi řada lidí kroutila nechápavě hlavou a ani komentátorovi České televize Jaromíru Bosákovi nebylo po opakování záznamu zprvu jasné, kvůli čemu gól vlastně neplatil (bylo to kvůli přistrčení dánského obránce jiným německým hráčem). Také Dánové se na začátku druhého poločasu radovali ze vstřelené branky jen asi minutu, protože ji VAR posléze neuznal kvůli velmi těsnému ofsajdu. Naopak hned při protiútoku německého týmu odhalilo video hraní rukou jednoho z dánských hráčů v pokutovém území, což znamenalo odpískanou penaltu a posléze i gól Němců, který měl rozhodující vliv na další vývoj zápasu.

Co se týká všech popisovaných situací, videoasistenti nejspíš vyhodnotili všechny popisované situace správně a v souladu s fotbalovými pravidly. Otázkou ovšem jde, jestli se nejde příliš proti duchu fotbalu, když například góly nejsou uznávány kvůli velmi těsným ofsajdům. Dokud nebylo ve fotbale požíváno video, byly takové situace zpravidla posuzovány ve prospěch útočníků, neboť se bralo, že útočící hráč stojí na stejné úrovni s předposledním bránícím hráčem soupeře. A pokud jsou nyní góly odvolávány kvůli centimetrovému ofsajdu nebo kvůli tomu, že video odhalí drobný prohřešek jiného hráče v situaci, která předcházela finální fázi vstřeleného gólu, tak je otázkou, zda takovéto až hyperkorektní dodržování pravidel je pro samotný fotbal dobře.

Jestliže dříve několik okamžiků poté, co byl míč dopraven do sítě, při pohledu na rozhodčího všichni viděli, zda gól platí či nikoliv, nyni se často čeká až několik minut na to, zda ho VAR posvětí, přičemž v řadě případů spory o to, zda měl či neměl platit, trvají i nadále. Byť se mnou nejspíš nebudou všichni souhlasit a někteří možná budou tvrdit, že jsem v tomhle příliš konzervativní či zpátečnický, dle mého názoru byl fotbal v době před zavedením VARu pro diváka atraktivnější.

Pokud bude někdo namítat, že například v tenise si už nyní nikdo nedokáže představit absenci takzvaného jestřábího oka, nechť si uvědomí, že tato technologie posuzuje pouze to, zda míček skončil či neskončil celým objemem za čarou, což na rozdíl od mnoha situací ve fotbale vždy jednoznačně vyhodnotit lze. Proto bych ve fotbale systém VAR ponechal pouze pro prozkoumání toho, zda při vstřeleném gólu přešel míč celým svým objemem za brankovou čáru.