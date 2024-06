Ministr Rakušan okecá úplně všechno

Rozhovor Víta Rakušana pro MF Dnes a iDnes mě přesvědčil o tom, že tento politik je pomyslným přeborníkem v umění obhajovat neobhajitelné.

Schopnost sebereflexe a přiznání některých chyb je věc, se kterou se u politiků napříč celým politickým spektrem setkáváme poměrně zřídka. Spíše řada z nich vyniká v činnosti opačné, tj. ve schopnosti obhájit i to, co je pro převážnou většinu lidí zcela neobhajitelné. Pomyslným přeborníkem v této činnosti je dle mého názoru místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan.

Přesvědčil mě o tom dnešní rozhovor s ním, publikovaný zde na iDnes Premium. Reportéři MF DNES se v něm vicepremiéra a předsedy hnutí STAN vyptávali například na nedávno zveřejněné informace, týkající se prosincové střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, na některé „papalášské manýry“ ministra školství Mikuláše Beka nebo na výsledky hnutí STAN v nedávných volbách do Evropského parlamentu.

Co se týká tragické události, k níž došlo na Filozofické fakultě UK a při které zemřelo 14 nevinných lidí: pan ministr vnitra je stále přesvědčen, že policie při pátrání po vrahovi postupovala správně a žádné personální změny po závěru vyšetřování nechystá. Postup policie přitom obhajuje například slovy: „My teď víme, kde střelec byl, my víme, kde střelec páchal tu šílenost. V té chvíli ale policisté šli za tou nejžhavější stopou, kterou jim dala matka pachatele, tedy že je v Celetné.“

Už se to v médiích nepochybně rozebíralo mnohokrát, ale nezbývá, než to napsat znovu: opravdu někomu připadá smysluplné či racionální, když policie poté, co ví, že student pravděpodobně doma zavraždil svého otce, v domě nastražil výbušný systém a je vlastníkem hned několika zbraní, předpokládá, že dotyčný „pouze“ chce spáchat sebevraždu a i v poslední den svého života poctivě půjde na přednášku, kterou dle rozvrhu hodin má mít v budově v Celetné ulici?

Ohledně „papalášských manýrů“ jeho spolupracovníka Mikuláše Beka pak Vít Rakušan v rozhovoru ministra školství nejprve pochválil za úspěšně zvládnutou digitalizaci přijímacího řízení na střední školy a následně se ho zastal jak v záležitosti jeho služebního bytu v Praze, za který stát platí 57 tisíc měsíčně (v době, kdy je v českém školství nedostatek peněz nejenom na platy nepedagogických pracovníků), tak i jeho nedávného použití či spíše zneužití majáčku při jízdě v koloně. Potřebu stihnout domluvený rozhovor pro Českou televizi považuje vicepremiér a ministr vnitra za legitimní důvod k použití majáčku.

A také volební výsledek hnutí STAN v nedávných evropských volbách (8,7 % hlasů a zisk dvou mandátů) nepovažuje již nyní jeho předseda za neúspěch. Přesto, že po oznámení volebních výsledků prvně mluvil o tom, že očekával dvojciferný výsledek a zisk tří mandátů (viz odkaz zde). Nyní v rozhovoru pro MF Dnes a iDnes naopak mluví o tom, že co se týká zisku 8,7 %, tak samostatný STAN takto vysoký výsledek nikdy neměl. A co se týká lídryně jejich eurokandidátky, bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně a někdejší prezidentské kandidátky Danuše Nerudové, se kterou hnutí STAN dle všeho „trefilo kozla“, tak i v jejím případě Vít Rakušan v rozhovoru například vyzdvihuje, že dokázala mladé lidi nadchnout pro politiku…

Opravdu by mě zajímalo, kolik lidí je takovému „okecávání“ vicepremiéra a předsedy jedné ze stran současné vládní koalice věřit.