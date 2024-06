Morálním vítězem ankety Bloger roku je pro mě Martin Irein

Tento blog jsem napsal proto, abych na oplátku polichotil jednomu zdejšímu kolegovi, který se z pro mě nepochopitelných důvodů do finálové desítky neprobojoval.

Přestože konečné výsledky ankety Bloger roku 2023 byly oznámeny již v pondělí (pravda, pokud by si někdo přečetl jen titulek informačního blogu, tak by se z něj nedozvěděl, kdo vyhrál kategorii Blogerka roku, ale takový snad nikdo nebyl...), na zdejších diskusích se stále rozebírá, kdo v ní vlastně uspěl a kdo nikoliv. Někteří kolegové dokonce věnovali výsledkům ankety celý blog, což mě inspirovalo k tomu, abych učinil totéž.

Zvlášť, když jeden z těchto blogerů, pan Martin Irein, věnoval většinu svého blogu rozboru mého umístění. Hned v perexu ohledně něho konkrétně píše: „V roce 2023 napsal Josef Nožička 738 článků, 425 z nich měl na titulce a navíc překonal dva letité rekordy v počtu článků bez povolené diskuse. Přesto to v anketě Bloger roku 2023 nestačilo na lepší než páté místo.“ Ne, že bych nebyl na ovace od některých jiných blogerů za ta léta již zvyklý. Ale zatímco například u Karla Trčálka něco takového již beru skoro jako samozřejmost, u blogového velikána typu Martina Ireina mě to velmi mile překvapilo.

Nicméně i když je pan Irein ve zdejších diskusích téměř vždy bezchybný a naprosto objektivní rozhodčí, tentokrát se dopustil chyby. Těžko říci, zda byla zapříčeněna tím, že mu při počítání padala ofina do očí nebo byl už myšlenkami na slavnostním blogerském večírku, ale zdejší takřka nový administrační systém mi těch článků za loňský rok vyhledal pouhých 112. Možná se to zdejšímu „uličnímu výboru“ v čele s předsedou Radkem a místopředsedkyní Marií zdálo až příliš, ale vzhledem k mé skromnosti (o které ostatně píše i pan Irein) uznávám, že v porovnání například s pány Trčálkem a Zieglerem jsem byl v tomhle směru pouhý troškař.

A co se týká toho neotvírání diskusí - i v tomhle směru by se našli lepší. Například kolega bloger Jan Vavřík vloni neotevřel diskusi ani u jednoho svého blogu, a přesto obhájil v anketě loňské druhé místo! Tak mě napadlo, jestli právě v tomhle nevězí klíč k ještě lepšímu výsledku než mému pátému místu, a proto diskusi pod dnešním blogem po určité pauze opět neotvírám. Věřím tomu, že to pochopí všichni moji věrní čtenáři, jako například pánové Matuška, Valiček, Vochoska či paní Jandová (ta sice tvrdí, že vždy čte jenom titulek a perex, ale i to je pro mě pocta). Nebo jeden nejmenovaný pan doktor, který sice tvrdí, že mé blogy už spoustu let programově nečte, ale jelikož se o nich jinde v diskusích pochvalně vyjadřuje, tak se nejpíš záměrně přetvařuje...

A abych na oplátku aspoň trochu polichotil Martinovi Ireinovi, který se z pro mě nepochopitelných důvodů ani letos do finálové desítky neprobojoval, přidám pár pochvalných slov na jeho adresu. Byť aktuální čísla o průměrné čtenosti jeho článků (440) i karmě (11,87) by na první pohled mohla svědčit o tom, že nepatří mezi ta úplně největší blogerská esa, opak je pravdou. Příčina jeho nepostupu je nejspíš v tom, že ne všem zdejším čtenářům jsou známa fakta například ohledně toho, že Martin patří k nejaktivnějším členům zdejšího „uličního výboru“, je velmi skromný, nikdy se v diskusích nezastává administrace a navíc fandí Spartě Praha, která letos zaslouženě vyhrála fotbalovou ligu. Pro mě je Martin Irein jednoznačným morálním vítězem letošní ankety.