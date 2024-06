Proč nemají někteří čtenáři rádi Josefa Nožičku?

V roce 2023 napsal Josef Nožička 738 článků, 425 z nich měl na titulce a navíc překonal dva letité rekordy v počtu článků bez povolené diskuse. Přesto to v anketě Bloger roku 2023 nestačilo na lepší než páté místo.

Anketě Bloger roku, jejíž slavnostní vyhlášení proběhne příští pátek, jsem věnoval již několik svých předchozích blogů, v nichž jsem se kriticky (dle některých diskutérů až příliš) zamyslel nad tím, jak se se slavnostním večerem vypořádal personál příslušných restaurací. Dnes se pro změnu pokusím rozebrat výsledky ankety, které určili hlasující čtenáři, a doplnit je svým vlastním pohledem.

Zatímco v kategorii vypravěčů jsem se v pořadí na prvních třech místech (až na dvě nebo tři čestné výjimky) s hlasujícími čtenáři shodl, o výsledcích v kategorii blogerů to již říci nelze. Tím v žádném případě nechci říkat, že blogování rozumím víc než hlasující čtenáři, a také samozřejmě chápu, že porovnávat výkony různých autorů je velmi obtížné, ne-li téměř nemožné. Ale asi nejenom já jsem byl překvapen tím, že bloger Josef Nožička, kterého i bookmakeři většiny sázkových kanceláři tipovali za největšího favorita na vítězství, skončil v anketě až pátý, když se před ním umístili Jaromír Šiša, Jan Vavřík, Vladimír T. Gottwald a dokonce i Ladislav Pokorný.

Přitom Josef Nožička v roce 2023 jen těžko mohl dokázat víc. Nejprve poté, co ho kvůli jeho zálibě v neotevírání diskusí pod svými články, kvůli nálepkování těch, kteří měli odvahu s ním nesouhlasit, nebo kvůli infantilnímu komolení jmen a příjmení diskutérů již mnozí odepisovali, zcela ovládl umisťování článků na titulní stránku a mezi jeho patolízaly, pochlebovače a podkuřovače se zařadila taková diskutérská esa jako pánové Kameník, Šejna, Rozsíval, Nedvěd, Petržalka, Bárta a dokonce i Vondráček; to vše vedlo k tomu, že odborná i lajdácká veřejnost měla vítezství právě Josefa Nožičky za hotovou a jasnou věc.

Tím samozřejmě nechci snižovat výsledky, kterých v loňském roce dosáhli Jaromír Šiša, Jan Vavřík, Vladimír T. Gottwald nebo Ladislav Pokorný. Zároveň je možné, že psací kvalita Josefa Nožičky již mnohým čtenářům zevšedněla, a tak od něj nadprůměrnou kvalitu článků a čtyřmístnou karmu již berou jako samozřejmost. Možná, že jeho stále skromné vystupování některým zástupcům čtenářů neimponuje tak, jako někteří úspěšní autoři s větším sebevědomím. Ale lepší než páté místo si v anketě Bloger roku dle mého názoru letos určitě zasloužil. Nicméně to, co dokázal, Josefovi samozřejmě nikdo nevezme. I kdyby se v anketě třeba vůbec nedostal do první desítky.