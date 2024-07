Vláda musí podle pana Šarapatky přitvrdit, jeden Foltýn na vše nestačí...

Podle bývalého člena Rady České televize a někdejšího vládního poradce je nadále neúnosné tolerovat výhrůžky proevropským občanům a politikům na sociálních sítích.

Také některým z vás přijde jako nesmyslné či zbytečné zřízení funkce vládního koordinátora pro strategickou komunikaci a boj s dezinformacemi, které se od tohoto měsíce ujal plukovník Otakar Foltýn? Pak podle myšlení publicisty a politického komentátora Zdeňka Šarapatky nejspíš patříte k páté ruské koloně nebo aspoň k sympatizantům Andreje Babiše a jeho proruských kumpánů.

Bývalý člen Rady České televize a také někdejší vládní poradce premiéra Miloše Zemana totiž nedávno ve svém článku, publikovaném na blogovací platformě Médium.cz s výmluvným titulkem „Vláda musí přitvrdit. S Babišem v proruské partičce rostou výhružky kritikům Putina“, píše o například o tom, že tolerovat výhrůžky proevropským občanům a politikům na sociálních sítích je nadále neúnosné. Doslovně ve svém blogu například píše: „Relativizovat dramatické rozměry a bezskrupulózní formy už otevřené nenávisti prorusky laděných občanů vůči prozápadně a proevropsky smýšlející části společnosti, je fatální chybou řady politiků vládní koalice.“

Přičemž v příspěvku, zveřejněném na svém účtu na Facebooku, pan Šarapatka přímo vyzývá premiéra a ostatní lídry současné vládní koalice k přitvrzení v boji s pátou ruskou kolonou slovy: „...na kolenou Vás prosím, přitvrďte v obraně země před čím dál větší agresivitou ruské páté kolony a zdejších kolaborantů. Jeden sebelepší policejní útvar ani sebeschopnější armádní důstojník s titěrným aparátem na to vážně nestačí! Děkuji, občan Zdeněk Šarapatka.“

Co na tento fanatismus současného publicisty a někdejšího vládního poradce premiéra Miloše Zemana či vrchního ředitele sekce premiéra Stanislava Grosse říci? Jakékoliv výhružky či projevy nenávisti na sociálních sítích je samozřžejmě třeba odsoudit. Nicméně opravdu je pan Šarapatka přesvědčen, že tohle intenetoví hejtři činí jen vůči proevropsky smýšlejícím občanům a politikům ze současné vládní koalice? Ten, kdo například sleduje diskuse pod zdejšími blogy, tak nejspíš dobře ví, že publikující politici jsou často v diskusích napadáni a uráženi bez ohledu na to, ke které politické straně patří. A v diskusích na jiných serverech, případně pak na sociálních sítích to nejspíš nebude jiné.

Mnohem horší mi přijde, pokud má někdo kvůli svým veřejně deklarovaným politickým postojům problém v zaměstnání. Své by mohl vyprávět například docent Miroslav Ševčík, který se stal vloni v médiích terčem kritiky v souvislosti s tím, že se zúčastnil několika protivládních demonstrací, a nakonec ho rektor VŠE Petr Dvořák odvolal z funkce děkana Národohospodářské fakulty. A když nová děkanka nedávno Ševčíka navrhla do funkce proděkana a akademický senát ho schválil, rektor VŠE pohrozil, že pokud na fakultě nedoje k „uklidnění situace“, navrhne její úplné zrušení (viz odkaz zde).

Ještě horší je pak případ manželů Frantových z Klatovska (oba pracují jako učitelé), o kterých šéf jedné bruselské nadace šířil nepravdivé informace o tom, že údajně schvalují ruskou agresi na Ukrajině, a dožadoval se jejich okamžité výpovědi ze zaměstnání (viz odkaz zde).

Pan Šarapatka, který vyhrál letitý soudní spor s expremiérem Milošem Zemanem ohledně toho, jak to bylo s někdejším ukončením jeho pracovního poměru na Úřadu vlády, nicméně v senátních volbách v roce 2022 (kandidoval v nich jako nestraník za TOP 09) úspěšný nebyl, dle všeho vidí věcí příliš jednostranně a černobíle. Je přitom paradoxní, když má tento pán obavy ohledně výhrůžek a urážení současných vládních politiků na sociálních sítích, a sám například v příspěvku na Facebooku označí opozičního lídra Andreje Babiše za „prolhaného krysaře Bureše“.