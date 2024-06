Hotovo, dobojováno. Blogerem roku Šiša, vypravěčem roku David Vlk!

Letošní ročník Blogera roku je za námi. Své favority jste podporovali hlasováním v anketě a stejně jako loni to dopadlo nejtěsnějším rozdílem jednoho jediného hlasu. Kdo vyhrál ostatní ankety?

Nebudeme to napínat. Blogerkou roku se znovu stala Markéta Šichtařová a znovu systémem start–cíl v podstatě od první minuty funkčnosti ankety. Naše pozornost se tedy zaměřovala spíše na další místa v pořadí, kde se průběžně střídaly Danka Štoflová a nakonec stříbrná Zdeňka Ortová. Těsně v pořadí se držela stálice zdejší blogerské scény Zuzka Zajícová, která se dělí o čtvrté místo s novickou Petrou Salingerovou. O jediný hlas, a tedy stupínek níž skončila další jistota zdejšího blogu – Jitka Štanclová.

Kompletní výsledky ankety:

Markéta Šichtařová 603 hlasů Zdeňka Ortová 149 hlasů Danka Štoflová 120 hlasů Petra Salingerová 102 hlasů Zuzana Zajícová 102 hlasů Jitka Štanclová 101 hlasů Kateřina Lhotská 92 hlasů Veronika Valíková Šubová 61 hlasů Jana Melišová 55 hlasů Dana Tenzler 51 hlasů

Markéta Šichtařová – Bloger roku 2022

Bloger roku začal velkým překvapením. Favoritem totiž nebyl od začátku Jaromír Šiša, jak by se dalo čekat. I když nakonec vyhrál, vypadalo to dlouho na výhru Jana Vavříka, který se držel vedoucí pozice v celém prvním týdnu. Těsně třetí se umístil Vladimír T. Gottwald, následovaný Ladislavem Pokorným a Josefem Nožičkou.

Kompletní výsledky ankety:

Jaromír Šiša 274 hlasů Jan Vavřík 216 hlasů Vladimír T. Gottwald 205 hlasů Ladislav Pokorný 136 hlasů Josef Nožička 132 hlasů Jiří Medula 100 hlasů Tomáš Vodvářka 96 hlasů Jan Pražák 80 hlasů Karel Trčálek 78 hlasů Marek Trizuljak 38 hlasů

Vladimír T. Gottwald – předávání cen Bloger roku 2022

Zdaleka nejzajímavější (co do těsnosti hlasů) ovšem byla kategorie Vypravěč roku. Ani tam nebyl favorit vůbec jasný, protože každý z blogerek a blogerů, kteří prošli do finále, mohl vyhrát. Po prvním týdnu hlasování ale začal odskakovat David Vlk, který přeskočil všechny ostatní. Druhý skončil Jaromír Šiša, který tak bere hned dvě ceny. Třetí skončila finalistka letošní Magnesie Litery, Danka Štoflová, a znovu to bylo o jeden jediný hlas. Loni ji o něj porazil Jaromír Šiša, letos Danka přeskočila čtvrtou Zdeňku Ortovou, se kterou si tak dokonale vyměnila pořadí v anketě Blogerka roku.

Kompletní výsledky ankety:

David Vlk 361 hlasů Jaromír Šiša 238 hlasů Danka Štoflová 120 hlasů Zdeňka Ortová 119 hlasů Irena Fuchsová 88 hlasů Jan Pražák 82 hlasů Petra Salingerová 70 hlasů Vladimír T. Gottwald 70 hlasů David Snítilý 68 hlasů Jana Melišová 44 hlasů

Jak jsme psali v minulém blogu, známe už i držitele letošní Ceny redakce. Připomínáme, že do nejužšího finále prošli Vlastík Fürst, Filip Vracovský, Vladimír T. Gottwald a Danka Štoflová. Její nebo jeho jméno se dozvíte na slavnostním předávání cen, které se v rámci tradičního večírku odehraje 14.06.2024 od 18:00 v pražské restauraci Žebeerková Kozlovna, Lidická 20, Praha 5. Nezapomeňte tedy prosím sledovat náš infoblog, kde včas zveřejníme pozvánku, počet míst je totiž jako každý rok limitován.

A letošní večírek bude doplněn jednou zajímavostí pro vás – blogery iDNES.cz. Naše redakční fotografka vám ráda na požádání vytvoří profilovou fotografii na pozadí iDNES.cz.

Zbývá doplnit, co vlastně vítězové dostanou? Letos blogeři soutěžili o vouchery od vydavatelství ARGO – našeho milého partnera celé soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií navíc dostanou tradiční skleněné íčko. Stejné íčko dostane i držitelka nebo držitel Ceny redakce.

Vyhrává také desítka lidí, kteří hlasovali v nominacích i finále ankety. Ti, kdo budou vylosováni vítězi jednotlivých anket, se mohou taktéž těšit na ceny od partnera soutěže, vydavatelství ARGO, kterému za spolupráci rádi a moc děkujeme.

Tím největším zážitkem je ale vaše účast. Moc se těšíme na další (a tradiční!) blogerský večírek. A i když se na něj nedostanou všichni, věříme, že si ho s námi také užijete. Ani letos totiž nepřijdete o videoreportáž. Na viděnou!

Vaši admini