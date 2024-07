„Lidé jsou největší hrozba pro lidstvo“ Carl Sagan

Svět je kolem nás ve varu: „Někde se plíží pachatelé a podminujou koleje, někde se končí s kulkou v těle a tady se nic neděje,“ vzpomněl jsem si v souvislosti s citátem na písničku Jana Buriana „Božskej klid“.

Ne, že by se u nás nic nedělo, ale oproti ostatnímu světu, „kde se střílí, vraždí, věší, tady se nic neděje.“ To, co je v Americe na denním pořádku, myslím tím střelbu na školách, je u nás mimořádná událost. Také demonstrace jaké vidíme ve Francii, se u nás odehrávají spíše v rytmu kankánové operetky než nějakých zuřivých bitek s policií. Válka zuří sice za humny, leč u nás probíhá jen ta hybridní. Lidé se napadají zatím jen na sociálních sítích, než by na potkání po sobě stříleli. Imigrantů z odlišných kultur zde máme pomálu, o to větší z nic máme strach.

Tak když se vzbudím z rozčílení

A když mě něco vyleká

Říkám si vždycky to nic není

To jsou jen zprávy zdaleka

To jsme si mohli zpívat Janem Burianem před rokem 1989, svět byl dosud bipolární. Nyní se u nás nic neděje pouze zdánlivě. Svět kolem nás je ve varu, kam člověk pohlédne, všude jsou nepokoje, blízko našich hranic zuří válka. Obludný kapitalistický systém se snaží z těchto katastrof vytěžit co nejvíc financí a zajistit si sféry vlivu ve svůj další potenciální zisk. Svět je dějištěm permanentního konfliktu, není žádný div, že i u nás jsou lidé nervózní, ve společnosti vzrůstá agresivita, přibývá psychických nemocí.

Evropa upadá, ani Amerika na tom není nejlépe, zdá se, jakoby se naplňovala Hegelova teorie pána a raba. Výroba se z Evropy přesouvá do jiných částí světa za účelem co největšího zisku. Zatímco Evropa se stává skanzenem, jejich hospodářství roste. Čína v technologiích začíná předstihovat celý svět, Indie ekonomicky roste, utváří se hospodářské uskupení BRICS. Jeho hlavním tématem je omezení dominantního postavení amerického dolaru jakožto klíčové rezervní měny a tím i celkové snížení závislosti států na Spojených státech. To samozřejmě nevěstí nic dobrého. Lze očekávat ekonomické krize a války.

Takovej svět by nebyl pro mě

Já bych tam nikdy nemoh žít

Já musím vědět že mám v domě

Solidní plat a božskej klid

Jak konstatuje bývalý ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun:

„Zatímco v období existence bipolárního světa bylo možno odlišit kategorie tzv. studené a horké války, dnes se rozdíly mezi nimi stále více stírají. Střety a trvalá konfrontace se stávají nedílnou součástí zahraniční politiky. V bipolárním světě kdysi otevřeně deklarovaný cíl, kterým byla mírová koexistence států s rozdílným společenským zřízením, se stává v dnešní době naprosto nemyslitelným. Naplňují se tak temné vize společnosti žijící v permanentním konfliktu znepřátelených bloků.“

Vynalezli jsme takové síly techné, které jsou schopny zničit celou civilizaci. Přibyla i další hrozba: vojenská zpravodajská služba vyzdvihuje rostoucí význam umělé inteligence. Její použití zcela odporuje 1. zákonu robotiky: Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo! Politici, kteří především mají zodpovědnost za svět, nejsou schopni se domluvit, nejsou schopni spolu jednat. Jen pofidérní vítězství pro ně má cenu.

V této souvislosti bych chtěl citovat slova popularizátora vědy a profesora částicové fyziky na univerzitě v Manchestru Briana Coxe, která zazněla v sobotním pořadu Hyde park civilizace 29. 6. 2024 na Čt24:

Je možné, že v celé galaxii Mléčné dráhy je jen jediná civilizace. Možná jediná, která kdy byla a bude. A to jsme my. Možná jsme první a poslední. A to je důležité. Pokud hledáte radu, jaká dělat politická rozhodnutí, jak se chovat k sobě navzájem, jak se chovat k naší planetě, tak na téhle myšlence záleží. Představte si, že Země je jediným místem v naší galaxii, kde je inteligentní život. Jediné místo, kde soubor atomů starých jako náš čas, spojil v nepravděpodobných strukturách, které můžou myslet a cítit a přinést význam do jinak bezvýznamného vesmíru. Jak bychom se měli chovat? Rozhodně bychom si měli uvědomovat, že jsme malinké, křehké věci na zrnku prachu, které obíhá okolo jedné ze 400 miliard hvězd. Musíme považovat sebe a náš svět za nepředstavitelně cenné.

Když se Briana Coxe moderátor pořadu Daniel Stach zeptal, na co by se zeptal mimozemšťanů, kdyby přistáli na Zemi, odpověděl:

Jak se vám podařilo se nezničit?

