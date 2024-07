Koleje na Václavském náměstí

Do tří let budeme mít na Václavském náměstí koleje. Nepovedou prostředkem, ale budou po krajích a uprostřed bude promenáda. Proč tam mají být koleje, to kromě pana Hřiba nikdo neví...

Město by to mělo stát 1.24 miliardy korun, což je láce a rozhodně to pomůže k vládou hlásanému vyrovnanému rozpočtu, neboť k prosperitě se musíme proinvestovat, ať to stojí, co to stojí. Zdeněk Hřib si vzal za své buď podobenství o marnotrapném synu, nebo se rozhodl, jako synek z Moravy (podobně jako polovina vlády) rozfofrovat rozpočet města a tím se pomstít Pražákům.

Vzhledem k tomu, že kromě vlády i polovina obyvatel hlavního města pochází z Moravy, kálí si v podstatě do vlastního hnízda. Tři roky rozkopaný Václavák pro nic za mnoho, to už zde dlouho nebylo. Stavbu má provádět společnost Eurovia, musíme doufat, že firma bude mít dostatek Ukrajinců, aby měl vůbec kdo stavbu provádět – stát se může ledacos.

Od 1. července máme další změnu: všechny zastávky jsou na znamení! Na každé zastávce se dozvíme, že je na znamení. Prý to má něco společného s plynulostí městské dopravy. Ovšem jestli tím autobusem pojede někdo z cizákova a nikdo nebude chtít zastavit, nebo stát na zastávce, má smůlu. Nemá sem co jezdit. Turistů zde máme v Praze mraky. Už aby byl zas covid, právě ten by přinesl onu kýženou hladkou dopravu po celém městě i ve vzdálených lokalitách. Pokud bude v každém autě jeden řidič, dopravu žádný obchvat ani dvacetipruhová dálnice stejně nevyřeší. To jen na okraj.

Jaký je však skutečný motiv výstavby kolejí na Václavském náměstí? Je to samozřejmě strach z nepokojů, strach z lidových shromáždění a demonstrací. Ty zde budou právě kvůli dopravě zakázané. Panstvo se už v roce 1989 poučilo, že právě zde konané demonstrace vedly ke svržení vlády komunistů.

Žádná Letná, žádné Staroměstské náměstí ale Václavák byl a bude místo, kde se znovu a znovu utváří české dějiny, ať již zde jezdí tramvaje, nebo je zde promenáda.

Tak jako na druhý příchod Krista buďme připraveni…. prozatím ještě nevíme na co, ale je to v jednání.

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-vaclavskem-namesti-se-zacnou-stavet-tramvajove-koleje-40467950