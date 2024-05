Neskutečný propadák České televize

Osmý díl s názvem Lada Lazarová uzavřel seriál To se vysvětlí, soudruzi!, kterému před jeho premiérou 3. března předcházely mimořádné přísliby.

Což výstižně na iDnes komentoval titulek recenze [1] Mirky Spáčilové: Už se to vysvětlilo, soudruzi! Ale žádná sláva to nebyla. Přičemž například titulek recenze Milana Rozšafného odhalil [2] pověstné císařovy nové šaty, servírované nám tvůrci seriálu, už po odvysílání prvního dílu: Tohle nevysvětlí ani soudruzi. Zmatený seriál České televize marně hledá humor i záhady. Tvůrci totiž divákům slibovali návaznost na legendární projekty z česko-německé koprodukce ve stylu Návštěvníků, k čemuž také poznamenali, že si po konci natáčení první řady seriálu uschovali dekorace pro jeho pokračování, tedy pro druhou řadu, ve které nás opět zavedou do Ústavu paranormálních jevů.

Odvysílaná osmidílná série z koprodukce České televize a německé ZDF se podle některých novinářů měla zhlédnout v nestárnoucích, u nás značně populárních Aktech X. Ve skutečnosti se však tvůrci tohoto seriálu inspirovali především televizním seriálem OVNI(s), v angličtině UFO(s), kde první i druhá série (Francie/Belgie 2021–2022) měly každá 12 epizod. Dokonce i určitý předobraz skeptického vyšetřovatele Davida Zajíce ze Soudruhů, v podání Jiřího Macháčka (který však paradoxně považuje levitaci dcery za něco přirozeného), ve francouzském seriálu OVNI(s) najdeme v podobě zprvu skeptického inženýra Didiera Mathurea, přeřazeného po tom, co jeho raketa explodovala při startu, do ústavu GEPAN, zabývajícího se výzkumem záhadných jevů, především pak fenoménu UFO, tedy neidentifikovaných létajících objektů:

Přičemž v případě OVNI(s) jde o skutečně povedený, zábavný i lehce bizarní žánrový mix, oscilující mezi mysteriózní sci-fi komedií a thrillerem, jehož děj je zasazen do reálného období francouzských sedmdesátek a působení institutu GEPAN. Seriál měl velký ohlas u diváků nejen ve Francii, ale i v Německu a Rakousku. Za úspěchem seriálu OVNI(s) stojí skupina CANAL+, která je dnes aktivní ve více než 50 zemích a se společnostmi Studiocanal a Kino Swiat je evropským lídrem v produkci, akvizici a distribuci celovečerních filmů a televizních seriálů.

Naproti tomu z údajného sci-fi seriálu To se vysvětlí soudruzi!, kdy se mělo jednat o nový hit České televize, se vyloupl nevídaný propadák, v nejrůznějších diskusích diváků zhusta kritizovaný. A to i přes snahy do diskusí se zapojujících přátel tvůrců seriálu, ale i příznivců několika zde vystupujících herců, co zpravidla prohlašovali, že jim se naopak seriál líbí, neboť je plný skvělých nápadů a humoru. A když pak po prvních dílech přišel velký propad jeho sledovanosti, trvali na tom, že i když „není pro každého“, je tento seriál báječný a těší se na jeho pokračování.

Ovšem ryze český, skutečně humorný sci-fi seriál u nás už vznikl. A to jako pětidílný sitcom Kosmo, líčící let českých kosmonautů na Měsíc, co měl být financován z dotací Evropské unie, ve skutečnosti však, jak se ukázalo, záhy vytunelovaných. Ten byl v České televizi uveden na podzim roku 2016 a následně pak nominován na Českého lva v kategorii Nejlepší dramatický seriál. Jenže vyvolal nelibost některých našich politiků (například postava sponzora této mise odkazovala na majitele Agrofertu) a tak se za ním poměrně brzy, jak se u nás říká, zavřela voda. Zde pro ty, kdo politicky nekorektní Kosmo neviděli, alespoň malá ochutnávka z milovníky humoru dodnes vzpomínaného startu rakety z kosmodromu Cajkonur:

Rozhodně však není pravda, že měl v Polsku a na Slovensku tento sitcom vyvolávat nelibost po tom, co v některých dílech vystupovali Poláci či Slováci. Opak byl pravdou. Diváci v Polsku i na Slovensku, co měli možnost sitcom shlédnout, se tak jako diváci v Česku u obrazovek televizorů a monitorů jejich počítačů vesměs bavili. O čemž svědčila řada jejich nadšených příspěvků na sociálních sítích, ale i jimi sdílené ukázky ze seriálu. Nakonec posuďte sami, zde jedna z nich, dnes už legendární scéna s Poláky:

Zde ještě pro úplnost pasáž, ve které při volání českých kosmonautů po záchraně byl na slovenském ústředí zastižen jen vrátný, který se při hovoru s návštěvníky slovenského modulu řídí manuálem:

Česká televize lobbuje za zvýšení koncesionářských poplatků a pokud taková změna legislativním procesem letos neprojde, hrozí její vedení bolestnými úsporami. Přičemž ČT již některé plánované projekty ruší a generální ředitel Jan Souček prohlásil, že bude muset ČT pracovat na rozpočtové variantě, které říká Armagedon, což je radikální propad výroby České televize od ledna roku 2025, kdy se úspory mohou dotknout až třetiny výroby. K čemuž ještě dodal [3]: „Ve chvíli, kdy nevyrábíte dostatek vlastní premiérové tvorby, tak můžete postupovat cestou, kterou jdou komerční televize. To znamená o to víc nakupovat zahraničních pořadů, ta cena nákupů je zlomková oproti tomu, když ten pořad vyrábíte v premiéře.“

A tak se třeba ve vysílání ČT v rámci této strategie, namísto vyprodukovaného dalšího propadáku, konečně objeví seriál OVNI(s). A jestliže se při nákupu zahraničních pořadů tomuto seriálu Česká televize vyhne, je tu ještě možnost reprízy vlastního pořadu. Tedy odvysílání minisérie Kosmo, která po pět večerů diváky, na rozdíl od seriálu To se vysvětlí, soudruzi!, určitě pobaví.

