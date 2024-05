Je tu Bloger roku 2023. Zahrajte si s námi a nominujte své favority!

Je květen a to znamená start tradiční ankety, která určí ty nejlepší, nejoblíbenější nebo nejplodnější blogery minulého roku. Nevyhrávají ale jen blogeři. Vyhrát některou z cen můžete i vy!

Už loni jsme zavedli kategorii Vypravěč roku pro ty blogery, kteří nepíší o politice, a ani letos na tom nebudeme nic měnit. Jsme rádi, že v prostředí našeho blogu jsou autoři různorodí. Od úderných politických komentátorů až po autory kreslených vtipů. Soutěžit se tak bude ve třech kategoriích. Blogerka roku pro dámy, Bloger roku pro pány a zmíněný Vypravěč roku pro všechny.

Jak se hlasuje?

I pravidla zůstávají stejná. V prvním – nominačním kole máte možnost vybrat si své favoritky nebo favority v jednotlivých kategoriích. Jakmile nominační kolo skončí, jde desítka nejlepších do finále. V tom už se hlasuje přímo. Kdo získá víc hlasů, ten vyhraje.

Pravidla soutěže V každé kategorii je možné nominovat tři blogery či blogerky. Hlasovat mohou pouze registrovaní čtenáři, udělit nominační hlas svému oblíbenému blogerovi či blogerce můžete z kteréhokoli jejich článku. Nekorektní hlasy (např. při mnohonásobném hlasování z jedné IP) budou vyškrtnuty, bloger, kterého by se takové hlasování týkalo, může být vyloučen ze soutěže. Do hlasování nebudou počítány hlasy pro blogery, kteří jsou rozhodnutím redakce nebo z vlastního rozhodnutí mimo hlavní stranu blogu, a hlasy pro blogy administrátorů. Úplné znění pravidel naleznete ZDE.

Jak nominovat? Snadno. Pod každým blogem vidíte nominační tlačítko letošní soutěže. Klikem na tlačítko si můžete vybrat, ve které kategorii blogerku/blogera nominujete, a je to. Ale pozor! Nominovat můžete tři blogerky/blogery (kteří nejsou mimo hlavní stranu) v jedné kategorii. Každá další nominace již nebude platná.

Kdo a co může vyhrát?

Vyhrát můžou jak finalisté Blogera roku, tak hlasující. Každý vítěz jednotlivé kategorie se může těšit na voucher v hodnotě 5 000,- Kč od letošního partnera soutěže – nakladatelství ARGO. Ale ani druzí a třetí v pořadí nepřijdou zkrátka, i pro ně je připravený voucher s nižší hodnotou, stejně jako jsou připraveny ceny pro desítku hlasujících, kteří budou vylosováni po konci ankety. Každý hlas může vyhrát!

A bude i Cena redakce, tedy jediná cena, o níž rozhoduje administrace. Jako tradičně se už nyní odehrává vnitřní debata o tom, kdo to vlastně bude: ocení letos redakce Zdeňku Ortovou? Vladimíra T. Gottwalda? Co takhle Filipa Vracovského nebo Danku Štoflovou, finalistku letošní Magnesie Litery? My tušíme, ale zatím sami nevíme. Nechte se překvapit! Jako vždycky se vítěze dozvíte na tradičním blogerském večírku.

Ten bude stejně jako loni v restauraci Žebeerková Kozlovna na pražském Smíchově. O přesném datu vás budeme rádi včas informovat a jako vždycky se budeme těšit na ty blogery, kteří se stihnou včas zaregistrovat. Pokud vás zajímá, jak to tam vypadalo loni, můžete se podívat:

Nominační kolo probíhá 06. 05. 2024 – 17. 05. 2024. O tři dny později zahajujeme finále, to tudíž proběhne 20. 05. 2024 – 31. 05. 2024.

Jak jsme již připomínali, vyhrát můžou i hlasující. Cenu od partnera soutěže, nakladatelství ARGO, obdrží čtenáři, kteří budou hlasovat v obou kolech ankety Bloger roku a dostanou se mezi desítku těch, jež vylosují vítězové jednotlivých anket soutěže Bloger roku.

Přejeme štěstí všem hlasujícím a úspěch všem blogerům!

Vaši admini