Finále je tu. Hlasujte ve finále ankety Bloger roku 2023 a vyhrajte!

Nominační kolo skončilo, je tu ta nejdůležitější část ankety Bloger roku 2023. Kdo z nominovaných uspěje a odnese si tradiční sošku? Hlasujte pro své oblíbence a vyhrajte ceny od našeho partnera - nakladatelství ARGO!

Kdybychom měli použít jedno slovo k nominacím, byla by to rozhodně „rozmanitost“. Například v mužské kategorii bylo nominováno téměř sto blogerů, ačkoliv do finále jich mohlo projít jen deset. Podobné to bylo v kategorii Vypravěč roku, kde měla ještě dva dny před koncem rovnou pětice blogerů stejný počet hlasů a vy – čtenáři blogu iDNES.cz – jste rozhodovali skutečně na poslední chvíli. Daleko jednoznačnější byla dámská kategorie ankety Bloger roku 2023. Ve finále tak uvidíte téměř všechny tradiční účastnice a k tomu několik překvapení.

A protože nováčci do finále neprojdou tak často, začneme rovnou Petrou Salingerovou. Bloguje od loňského října a napsala „jen“ deset blogů. Přesto zaujala natolik, že jste ji svými hlasy poslali do finále. Tam prošla i letošní finalistka Magnesie Litery – Danka Štoflová, kterou doplňuje Markéta Šichtařová, Zdeňka Ortová, Kateřina Lhotská nebo Zuzana Zajícová. Blogovací timeout naopak neprospěl Šárce Andrlové, která do letošního finále „neprošla“, stejně jako se překvapivě do finále nedostala Karla Slezáková.

Pravidla soutěže Úplné znění pravidel naleznete ZDE.

Napínavé to bylo i v mužské kategorii. Třeba Vladimíra Gottwalda a Jaromíra Šišu dělily jen tři nominační hlasy, několik hlasů za nimi skončili Josef Nožička, Tomáš Vodvářka nebo Jiří Medula. V desítce finalistů se tak objeví téměr všichni aktuálně nejčtenější blogeři včetně Marka Trizuljaka, nositele Ceny redakce za rok 2018.

Předávání cen Bloger roku 2022

Ostatní nominovaní budou muset počkat zase na příští rok. Do finále neprošel například Ladislav Jakl, Martin Irein nebo Filip Vracovský, který vypadl z první desítky snad v poslední možný moment.

V kategorii Bloger roku se do finále nedostal ani David Vlk. Spravit chuť si ale může v kategorii Vypravěč roku, kam prošel s naprostým přehledem, stejně jako Irena Fuchsová, taktéž držitelka Ceny redakce. Doplňovat je budou například David Snítilý nebo Jana Melišová. A jak jsme psali výše, většinu finalistů oddělovalo jen několik málo nominací, čekáme tedy napínavé finále.

Jasno zatím máme u Ceny redakce. Do nejužšího finále prošli Vlastík Fürst, Filip Vracovský, Vladimír T. Gottwald a Danka Štoflová. My už vítěze známe, ale jako vždycky jej neprozradíme. Letošní vítěz této ceny doplní další držitele tohoto ocenění – Marka Trizuljaka, Tomáše Vodvářku, Irenu Fuchsovou, Jaroslava Flegra, Vladimíra Kroupu nebo Honzu Pražáka, který dostal tuto cenu naposledy. Jméno vítěze se dozvíte jako vždycky na předávání cen.

Jak na to?

Od dnešního dne (t. j. 20. 05. 2024) až do půlnoci 31. 5. 2024 se pod každým blogem bude nalézat tento obrázek:

Klikem na něj se dostanete do tohoto blogu, odkud můžete hlasovat pro svou oblíbenkyni nebo oblíbence.

Pro BLOGERKU ROKU hlasujte ZDE

Pro BLOGERA ROKU hlasujte ZDE

Pro VYPRAVĚČE ROKU hlasujte ZDE

Nezapomeňte, že v každé kategorii můžete hlasovat jen jednou (pro celkem tři nominované v dané kategorii).

A jako obvykle nesmíme zapomenout na ceny: tři vítězové v každé kategorii získají voucher od partnera soutěže – nakladatelství ARGO. První v pořadí si odnese rovněž tradiční skleněné íčko.

Vyhrát mohou i hlasující. Všichni, kdo hlasovali v nominacích i ve finále ankety, jdou do slosování a desítka vítězů se může taktéž těšit na ceny od partnera soutěže – nakladatelství ARGO.

Držíme palce všem hlasujícím i soutěžícím. Nechť vyhraje ten nejlepší a nejšťastnější, blogování zdar!

Vaši admini