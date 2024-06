Fotovideoblog: Jak se předaly ceny Bloger roku 2023

Co by to bylo za Blogera roku, kdyby nenásledoval blogerský večírek. Už podruhé v pražské restauraci Žebeerková Kozlovna, kam dorazily největší stálice naší blogerské scény.

Stejně jako loni se na poslední chvíli několik blogerů omluvilo, mezi nimi třeba Filip Vracovský, kterému vystavily stopku pracovní povinnosti. Na tradičním blogerském srazu chyběl, zdravíme ho tedy touto cestou, stejně jako Janku Melišovou. Naopak dorazila loni absentující Zdeňka Ortová, která si přijela převzít svou výhru v anketě Blogerka roku 2023. Tu poskytl partner naší soutěže, nakladatelství ARGO, od kterého dostanou ceny i všichni ostatní umístění blogeři. Děkujeme! Poslední vylosovaný Milou povinností vítězů všech kategorií Blogera roku je i losování výherců z řad čtenářů a hlasujících. Nyní již můžeme prozradit, že letošní nositel Ceny redakce Vladimír T. Gottwald vylosoval jméno blogerského kolegy Filipa Vracovského. Stejně jako ostatní vylosovaní dostane voucher na knihy z nakladatelství ARGO. Gratulujeme! O zábavu se staral jako každý rok Shaana Šantroch, jehož si bez kytary snad člověk ani neumí představit. Historkami ze svých cest všechny přítomné zásoboval Tomáš Vodvářka, který na sraz také málem nedorazil, protože nejel vlak. Přiběhl přímo z nádraží. Z Uherského Hradiště dorazil David Vlk, ze Svitav zase Jaromír Šiša, který letos bral rovnou dvě ceny za umístění v anketách Bloger roku a Vypravěč roku. Bohužel nedorazil Marek Valiček, nemohl se tedy sejít celý „gang 3V“. Hlavní hvězdou večera byl ale Vladimír T. Gottwald, který se stal dalším nositelem Ceny redakce. Do poslední chvíle myslel, že si z něj administrace dělá legraci, takže doufáme, že jsme jej už přesvědčili a cenu si užil minimálně stejně, jako jsme si my užili její předávání. Mimochodem, je to snad prvně, kdy se celá administrace vzácně shodla a rozhodla téměř jednohlasně. Nejlepší ale bude, když se podíváte sami. Pusťte si video, a komu nestačí video, nechť se podívá na fotografie, které na místě pořídila naše fotografka. 18 fotografií Jako na všech srazech panovala přátelská atmosféra. Naši blogeři se nejen znají, ale rádi vidí. Těší nás, že můžeme být u toho. Děkujeme za návštěvu a příští rok na viděnou! Vaši admini