Proč žádná z volebních stran neřeší nevymahatelnost práva v ČR?

Už mám jaksi plné zuby, když slyším některé vrcholné politiky hlásání o tom, že jsou tu pro Českou republiku, že dělají vše pro český národ. Pro mě taková slova zní nacionalisticky, jako bychom se ocitli ve fašistickém Německu.

Je hrozné a nemístné slyšet z úst některých parlamentních stran, jak jsou tu pro Českou republiku, jak jim je český národ nade vše, jak bychom měli věnovat peníze českým občanům a podobné fráze. Pro mě vyznívají jednoznačně nacionalisticky, jako bych slyšela novodobého Hitlera. Je smutné, že se někteří Češi nepoučili z historie a nechají se zmanipulovat frázemi o češství. Takto učinili někteří Němci, když podlehli laciným frázím svého vůdce Adolfa Hitlera. Jako by se historie měla stále opakovat.

Jako občanka této země bych řešila nevymahatelnost práva v zemi. Jak je možné, že slušný člověk nemá nikde zastání, jak je možné, že se zohledňují recidivisté, kriminálníci a jejich rodiny? Jeden policista mi sám řekl, jakou má dnešní policie práci s tím, aby někoho obvinila, byť se může jednat o přestupek. Potvrdil mi, že jako člověk, jenž dodržuje zákonné normy, má tento v České republice smůlu. Myslím si, že jsem měla možnost se o tomto přesvědčit, dovolím si tvrdit, že slušný člověk v ČR musí akceptovat chování lidí, jež jsou na štíru se zákonem. Kam se může člověk bez záznamu v trestním rejstříku obrátit? Není nikým ochráněn, policie nepomůže, soudy nepracují, nikdo nekontroluje jejich výkonnost, zda soudce přijde do práce, či ne, asi neřeší nikdo. Jediný, kdo je v této zemi chráněn, je recidivista, někdo s bohatým trestním rejstříkem, takový se může domáhat svých lidských práv na rozdíl od slušného občana. Kriminálník se rychle orientuje v trestním právu, možná je mazanější a protřelejší než leckterý policista.

Jestliže se máte dobře, máte slušnou životní úroveň, stáváte se cílem závistivců. A těch je v naší zemi přehršel. Takoví mohou vůči vám vymýšlet nejrozličnější protivenství, úskalí, např. vám rozřežou pneumatiky u auta, nebo vám trvale poškozují poštovní schránku, něco vám něco zcizí, polijí vám chemikálií vstupní dveře do bytu, ve výčtu bych mohla pokračovat. Nic se jim nestane, policie nikdy nikoho nevypátrá. A když se závistivec dostaví na vaše pracoviště, kde vás zle pomluví, opět se mu nic nestane. Je to s prominutím „hajzlík“ a ten má v naší zemi veškerá práva.

Mně osobně nevadí žádní migranti, proč by měli, jsou to lidé jako já. Mně velmi vadí, co se stalo s vymahatelností práva v České republice. Zloději, ať již v malém, či velkém, tu postižitelní nejsou. Ani nikdo, kdo vám trvale škodí. Můžete mít svědky, ale ti jsou k ničemu. Jediný, kdo má v naší zemi práva, je asociál, sociopat, někdo, kdo nedokáže žít, aniž by škodil, takový jest tolerován.

Nabyla jsem názoru, že nevymahatelnost práva v ČR je žádoucí, protože podíváme-li se na aktivity politicky vrcholných jedinců, nelze se divit. Najdou se mezi nimi tací, jež zneužívají EU k financování svých podezřelých podnikatelských aktivit, zločincům je dávána amnestie, i když jde o vrahy, viz. Kájínek, z něhož média učinila celebritu...Právo v této zemi neříká mnohým vůbec nic, zato oháněním se slovy o migrantech může manipulativní politik nahnat body ve volebních preferencích...Toť je mé vnímání situace v naší zemi, jež po roce 1989 otevřela dveře všem, kteří rádi porušují zákon, neb vědí, že se jim tu nic nestane.