Pan předseda ANO zase trefil hřebík na hlavičku

Tentokrát ví, jak zastavit ilegální migraci do Evropské Unie. Řešení strašně jednoduché a opravdu boží. Asi jako jeho autor.

„Ilegální migraci je potřeba řešit, brutálně ji zastavit, brutálně. Vzít peníze neziskovkám, zabránit pašerákům, aby pašovali ilegální migranty do Evropy. A na to musíme rozmístit všude po plážích jižní Evropy ozbrojené složky, které ty pašeráky vezmou do vězení. Máme udělat dohody se zeměmi severní Afriky. Tak to bylo vždy naplánováno,“ uvedl při rozpravě v Poslanecké sněmovně o programu schůze např. o domácím násilí. Pomiňme, že se jedná o něčem jiném a zkusme si jeho geniální myšlenky rozebrat.

1. Při délce jižního pobřeží Evropské Unie by jistě stálo za výpočet, kolik by bylo potřeba vojáků. Předpokládám, že by byli rozmístěni zhruba každých několik set metrů. Obávám se, že bychom museli tu migraci jednorázově zvýšit, aby jsme ty vojáky vůbec měli. Nabízí se Indie, případně Čína. Lidí mají dost a jistě budou přístupni finančním vyjednáváním.

2. Náklady na tuto akci asi pan předseda nespočítal. On je známý svým spořením a tepáním vlády za každou utracenou korunu. Ale možná se to chystá hradit ze zisku svých firem. Pro Čechy všechno, že? Akorát se obávám, že ani kdyby pobral všechny dotace na světě, tak na toto by neměl.

3. Jistě bude idylické vidět slunící se rodinku na pláži, děti stavějící písečné bábovičky a hrady a to vše pod dohledem ostrých hochů s nabitými samopaly a granátomety.

4. Když už připluje loď s migranty k hlídané pláži, tak co? Rozkaz střílet a potopit? Nebo migranty prostě odvézt do zadržovacího centra? A jaká by to tedy byla změna proti současnému stavu?

5. Zadržet pašeráka z lodě! Jistě. A co když ten pašerák prostě v mezinárodních vodách nasměruje loď k pláži a nechá se rychlým člunem odvézt kolegou do bezpečí?

Když tak přemýšlím o gigantických myšlenkách našeho největšího opozičního předsedy, tak si říkám, že je dobře, že radši nerozvádí, jak by zajistil mír Ukrajině. Pokud by přišel s něčím konkrétním, tak by se asi v Moskvě potrhali smíchy. A asi i v Kyjevě. Ti mají sice za prezidenta profesionálního komika, ale na amatérského nikdy mít nemůže. Ten boří všechny hranice fantazie!