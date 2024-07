České zájmy v EU? Spíš Švejkovina

Když se podíváte na složení našeho sboru europoslanců, tak dojdete k jedinému závěru – budeme zase známou humoristickou velmocí.

Začalo to tím, že pár dnů po volbách byla na jednu z našich europoslankyň podána státním zástupcem žádost Evropskému Parlamentu o vydání ve věci trestního stíhání. Jednalo s o p. Nagyovou (ANO). Stejně se nemohu zbavit dojmu, že její zvolení je jenom trafikou za dobré služby. Nebo o ní politicky před volbami někdo něco slyšel?

Největší kritik Němců Tomio Okamura (SPD) si pochvaluje, že frakce, do které vstoupil jeho poslanec, je dobrá, protože jí vede strana z Německa. O tom jsem psal zde.

Poslanec Turek, zvolený za sdružení s názvem „Motoristé sobě“ přijede na schůzku s premiérem autem jiného poslance, který vysvětluje, že poslanec Filip Turek nemá auto. Tak je motorista, nebo není? A hájí své zájmy jako nemotoristy, či jak to je? Čert aby se v tom vyznal.

Poslanec ODS Alexandr Vondra, který v minulém období jako jeden z mála opravdu udělal něco proti Green dealu (zmírnění normy Euro 7) a pro prosazování jaderné energetiky, zdůvodňuje pomoc při odvozu kolegy Turka tím, že se tím ušetřily emise CO2. Jakoby zeleně prozřel a kolega motorista Turek mu u toho nadšeně přikyvuje.

Jsou zájmy Česka jako takového, bez ohledu na zájmy stranické. Jedná se právě o to zelené vyšilování, jádro, imigraci a určitě i další témata. Tam by měli čeští zástupci táhnout za jeden provaz a mluvit jednotným hlasem. Když o tom chce se všemi dohromady jednat premiér Fiala, tak se právě ti nejpočetnější europoslanci za hnutí ANO schůzky nezúčastní s odůvodněním, které právě spadá do těch žabomyších válek na domácím písečku. A vstoupí do frakce s rakouskými Svobodnými, kteří požadují zrušení Benešových dekretů. Takže za koho vlastně ANO bojuje?

A všechno zase skončí tím, že na vině je zlá Evropská unie.

Mně počínání našich europoslanců připadá asi jako: on mi rozboural na písečku bábovičku, tak jsem mu kyblíčkem posypal nožičky a paní učitelko, on čůral na travičku!