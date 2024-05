Ještě jeden měsíc

Že Petr Fiala žije ve svém snovém, akademickém a s životní realitou zcela nesouvisejícím světě, je zřejmé. Osobně se ale domnívám, že by měl zajít ještě dál!

A vůbec jsem nebyl sám. Novodobí historikové, kteří zasvěceně hovoří o době reálného socialismu, aniž ho sami zažili, mým dětem a vnukům vyprávějí o tom, jak jsme do prvomájového průvodu chodit museli.

Výpověď bez udání důvodů

Do práce jako zaměstnanec chodím čtyři desítky let. Jsem svědkem toho, že s novelizacemi Zákoníku práce se pozice zaměstnanců zhoršují a zhoršují, přesto je to stále málo.