Obchodní inspekce zasahuje? – Konečně!

Maloobchodní řetězce dostaly pokuty v řádu statisíců a to vesměs za šizení zákazníků špatným i cenovkami.

Je to jeden z nejběžnějších přestupků: zákazníkovi se tvrdí, že zboží je ve slevě, že sleva oproti původní ceně je velká, ale ono to tak není. Obchodní inspekce porovnala nabízené ceny s cenovou historií příslušných položek a zjistila chyby. Mnohdy značné. Žádná chyba nebyla ve prospěch zákazníků, všechny byly k jeho škodě. Byly také zjištěny případy, kdy na regálech je nízká cena, ale u pokladny namarkují cenu daleko vyšší. Když si toho zákazník nevšimne hned, má smůlu. Dělají to všichni – tentokrát dostali největší pokuty Albert, Kaufland, Lidl, Billa, Penny Market, Tesco a další.

Zajímavé je, že Česká obchodní inspekce tato svá zjištění běžně nezveřejňuje. Pokuty jsou v této souvislosti vlastně jediným trestem a ten má sotva nějaký praktický význam: zákazník už ošizen byl a peníze mu nikdo nevrátí. Řetězce ze svých stamilionových zisků zaplati pár set tisíc bez rozpaků a mohou šidit dál. Tentokrát se ovšem média přímo zeptala a dostala vyčerpávající odpověď. Opravdu je to jediná množnost, jak sdělit veřejnosti pravdu o řetězcích, které nás gigantickými reklamami vybízejí, abychom u nich nakupovali „hezky česky“, abychom akceptovali jejich „trvale nízké ceny“ a uvěřili že jsou „levní/levnější“, a že „s nimi ušetříme“? Nebo se blýská na lepší časy a tyto informace se budou zveřejňovat každý týden, vždy, když inspektoři něco odhalí? Možná by nám to otevřelo oči, ale co bych si přála ještě víc – snad by s těmito praktikami řetězce konečně přestaly!

Zvykli jsme si na slevové akce a málo vnímáme, že to mnohdy žádné skutečné slevy nejsou, že je to jen velká psychologická hra, postavená na drobných podvodech. Zajímavou skutečností je, že řetězce prodají až 80 % zboží ve slevách. V Rakousku stejné řetězce realizují ve slevách jen 20 % svého obratu. Čím to tak asi může být?

Jedno vysvětlení se ve světle zveřejněných pokut přímo nabízí: řetězce prodají i u nás ve skutečných slevách daleko méně zboží než kolik ho jako zlevněné nabízejí. Mají stále vysoké zisky, nestydí se za marže v řádu 300 % (aktuálně třeba ředkvičky), které možná teď zlevní z 20 Kč na polovinu, ale to bude pořád ještě dvojnásobek proti ceně, za kterou je od českých zemědělců vykupují!

Už jsme si zvykli, že pan Prouza, prezident svazu, který reprezentuje především tyto zahraniční řetězce, překrucuje fakta a zamlčuje nepříjemné pravdy. Dlouho se mu dařilo udržovat zjištění obchodní inspekce pěkně mimo dosah veřejnosti. O co se bude snažit teď? Aby řetězce pokuty rychle zaplatily a pak podaly proti jejich uložení žaloby. Bude doufat, že se někde najde nějaká nepřesnost, právnická klička nebo chybička a pak z toho udělá opět svůj oblíbený závěr: maloobchodní řetězce jsou svaté, nemají žádné dominantní postavení na trhu, všechno vlastně zlevňují a málem nás všechny dotují. Jejich zisky jsou vlastně nicotné a do zahraničí svým majitelům neposílají skoro nic. Dovozy ze zemí, kde majitelé sídlí samozřejmě nijak nezvýhodňují a s českými zemědělci jsou jedna ruka.

Doufejme, že se praxe zveřejňování výsledků obchodní inspekce změní. Že veřejnost bude mít pravidelné informace o tom, co bylo zjištěno, jak je to závažné a že i média budou dohlížet na to, aby se chyby neopakovaly. Myslím, že postačí pár měsíců a řetězce svoje praktiky upraví. Konec konců by docela stačilo, kdyby se na českém trhu chovaly tak, jak se chovají v Německu, Rakousku, Francii a dalších zemích.