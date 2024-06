Vyděračský vzkaz Pětikolce... , aneb uzavřený dopis otevřeného jedince.

Ještě pořád jsem ochoten vyjednávat. Ale s plnou kapsou frází už za mnou nechoďte. Pokud skutečně nemáte žádnou představu jak ven z louže, asi se rozloučíme navždy. A asi nemluvím jenom za sebe...

Nečeká nás v Kavárně nic pěkného, pokud nenastane pár změn.

A trochu se obávám, že příští rok k volbám do Sněmovny dorazí spíš víc voličů antipětikoaličních stran, než jejich základny.

Šance vrátit do lůna „Kavárny“ i nás odrodilce, kteří momentálně nevolí podle mě existuje.

Chce to jen pár drobností.

1) „Zastřelit“, nebo uvěznit marketéry od Starostů. Jejich vyhranění se jak proti „nové“ ODS s Fialou, tak té „staré“ s Turkem byl skutečný majstštyk.

2) Vyměnit Petra Fialu za někoho klidně méně sofistikovaného, ale ukotveného v realitě. Snad nynější lídr skutečně umí vnímat signály. SOS z potápějcící se kocábky je slyšet víc než hlasitě.

3) Vyměnit i pár ministrů. Místo machrů ideologie za machry praxe. Klidně za cenu jejich zcela apolitické podstaty.

4) Vyslat skutečně jasný signál, že drobní živnostníci nejsou vaši nepřátelé.

5) Místo strefování se do Babiše, nebo vizuálu Schillerové... Nastínit nějakou vizi toho co seškrtáme a co naopak podpoříme. Jenom škrtání je cesta do nikam.

No a pak se stane. Pohnu zadkem a půjdu vám to hodit.

Do té doby sorry jako. Větší a menší zlo už poměřovat nehodlám. Radši se věnuji důležitějším věcem...

Váš bývalý volič Filip Vracovský.