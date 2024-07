Babiš se za nás obětoval...

Zamyšlení k dramatům, které přináší „okurka“ na naší domácí politické scéně. Já bych ale řekl, že z okurek je lepší udělat dobrej salát. Co vy na to ?

Mluví už několik hodin a snaží se zablokovat zvýšení (nejen) televizních poplatků...

Slíbil, že bude cedit krev a tak i splnil...

Píšou to ostatně tady.

Celá tado diskuze krásně demonstruje realitu a slepou uličku v jaké se naše politická scéna ocitla. Cirkus, který předseda hnutí ANO předvádí je samozřejmě jen představením pro jeho voliče.

Smutné ovšem je i to, že na příkladu této maškarády si lze jednoduše demonstrovat nemohoucnost nynější vlády.

Ono dlouho nedošlo ke zvyšování poplatků... No, to je tragédie. Zvlášť u média, které je dávno překonané a brzy se octne ve stádiu klinické smrti. Tak, honem honem... Napumpujeme tam rychle prachy ať si kamárádi ještě zamlaskají... Jinak si to nejsem schopnej vysvětlit.

Připravovat se na skutečnost, že je třeba zajistit veřejnou službu i v době překotně vyvíjených technologi ? V době kdy mladší ročníky klasické tv vysílání absolutně nezajímá a doba kdy byla „telka“ jednoznačně číslem 1 na trhu informací už se nikdy nevrátí ?

Položit si otázku co je ona veřejná služba a zda se ČT někdy zbytečně nepokouší konkurovat komerčním stanicím ? Není ta definice zbytečně příliš široce rozkročená ?

Odkaz

Kdepak. S tím na naše politiky nechoďte. Vždyť snažší je zvednout poplatky. A tak si u nás žijeme. Pro někoho ( nejlépe pro stát a spřízněné instituce) socík jak vyšitej, ale když se to hodí zaklínáme se trhem. Ještě pořád je dost takových , kteří na to slyší.

Není to fajn ?

Omlouvám se, ale není.