Francouzské volby. Zamyšlení laického komentátora.

Sladká Francie zdá se poslední roky nějak hořkne. Nemáte ten dojem ? Je to nejen škoda, ale určitě to ovlivní i naše životy...

Byť je ve zvyku toto období nazývat okurkovou sezónou, běh dějin někdy na „okurku“ nehraje.

Navíc... Francie je tak silnou ekonomikou v rámci naší domovské EU, že se nás její vnitřní politika dotýká ať chceme nebo ne. Byť ne natolik přímo jako propojení s naším sousedem na západní hranici.

Co se mě líbí, že kromě pojmu jako je extrémní pravice , začínají naše média pracovat i s pojmem extrémní levice. Nejsem natolik odborník na frankofonní záležitosti abych dokázal říct, nakolik je reálné složit ve Francii v dohledné době jinou, než „úřednickou“ vládu. Moje poznámky se týkají spíš chápání věcí a světa tak jak ho sám vidím.

Kdo čte mé blogy pravidelně ví, že přes velké výhrady k tomu jakse nám podařilo devadesátá léta v ČR zvládnout, myšlenka občanských, podnikatelských a lidských svobod dávala obrovským společenským změnám smysl.

Z tohoto pohledu je pro mě směřování Francie tragédií.

Ze dvou důvodů. Jistý stupeň progresivního zdanění asi je nezbytnou součástí solidarity v rámci společenské smlouvy tak jak ji známe v našich končinách. Ovšem plány Francouských radikálů směřují mnohem dál. Naprosto pak nereflektují skutečnost, že na všechno dobré a progresivní (Myslím tím obojí bez hanlivého nádechu) je třeba nejprve vydělat. Že právě touha po zisku je jedním z motorů pokroku a ve výsledku bohatnou všichni. Čím bohatší společnost, tím udržitelnější a lepší i aspekty sociálního státu. Všechno ostatní je na dluh a stojí na vodě. Taková je naše přirozená podstata. Její přeprogramovávání vždy nevyhnutelně končí katastrofou.

Odkaz

Druhý důvod je politika ve vztahu k migraci. Jsem tady považován převážně za pravdoláskařského sluníčkáře. A ano, jsem takový. Nicméně dlouhodobě trvdím, že chceme li nějak účinně jako Evropa pomáhat ( Je to ostatně v našem bytostném zájmu) , musíme mít tuto politiku pod kontrolou. Ne být ve vleku věcí. Jak to končí vidíme ostatně právě v rámci oslav včerejšího vítězství. Poměrně často kritizuji politiku (nejen) Bibiho vůči Palestincům. To ovšem neznamená otevřenou podporu terorismu, která je mezi migranty běžně k vidění.

A netřeba chodit do Frnacie. Demonstrace síly Turecka a jeho radikálů byla viděna nedávno i na fotbalovém Euru. Stejně tak jako v běžném životě jen něco málo hodin jízdy autem od mé klávesnice.

Co bych tak napsal závěrem ? Nepovažuji se za žádné hogo fogo. Pokud ovšem politici nebudou brát na názory „normálů“ jako jsem já zřetel, nemůžou se divit příklonům k nejrůznějším extrémům.

Takhle jednoduché to je.