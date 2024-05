Potrhá mráz Magdě Vašáryové její pozadí ?

Nebo zase jen řada z nás naskočila na překrucování reality ? Tentokrát v podání Xavera ? A možná... Možná se mi to všechno jen zdá !

V posledních dnech žiju trošku odtržený od „reality“ , kterou vytvářejí média a tak mě včera večer zaskočil titulek s výzvou k odchodu Luboše „Xavera“ Veselého z Rady ČT.

Pustil jsem si tedy inkriminované video s jeho výroky z pořadu Xaver live.

No, nevím jestli by měl mráz roztrhat prdel paní Vašáryové, nebo jestli by si měl spíš milý moderátor nafackovat.

Kecám, vím to naprosto přesně.

Ona je to totiž situace naprosto dokonale ilustrující onu výrobu nenávisti, kterou se ve svém pořadu „objektivně pokouší vysledovat“.

Byť často vidím panské manýry u řady horlivých „liberálů“ nejen na Slovensku , ale i v ČR... Tady jednoznačně překroutil všechno co paní Vašáryová řekla.

O skutečnosti, že kampaň Smeru vedla i k vyluxování hlasů extrémistů svědčí jak řada analýz, tak prosté shlédnutí záběrů a výroků z volebních kampaní.

Nic proti. I tito voliči mají svůj hlas a je evidentní, že cokoli „demokratičtějšího“ znedůvěryhodnil spoustě lidí Igor Matovič na dlouhé roky dopředu.

Nicméně Magda Vašáryová v tom videu rozhodně netvrdí, že všichni voliči Smeru jsou spodina, nebo příznivci fašizujích směrů... To si Xaver vyculal z prstu, nebo je víc hluchej než já. A já mám na své postižení štempl.

Vůbec nekomentuji, že v dalším pokračování videa trousil pomluvy ve stylu pavlačové drbny. „Já jsem slyšel... Říkal to známej...“

Jednoduše řečeno... Takhle nevypadá pátrání po příčinách rozdělené společnosti. Tohle, je její rozeštvávání v přímém přenosu...